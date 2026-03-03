“女子アナ界No.1”スタイルの白戸ゆめのさんが表紙＆巻頭グラビアに登場。「週刊FLASH」本日発売
【週刊FLASH 3月17日号】 3月3日発売 価格：550円
「週刊FLASH 3月17日号」表紙(C)光文社／週刊FLASH
光文社は、「週刊FLASH 3月17日号」を本日3月3日に発売した。価格は550円（税込）。
表紙と巻頭グラビアには、“女子アナ界No.1”と称される圧倒的なスタイルを持つ白戸ゆめのさんが登場。タイを舞台に、過去最大露出に挑んだ初写真集から先行カットを10ページにわたり披露している。
TikTokで6年負けなしパチンコクイーンとして話題を呼ぶインフルエンサーのぽたみうさんは、初のソログラビアで豊満なボディとランジェリー姿を見せつけている。
秋元康プロデュースの「劇団4ドル50セント」に所属し、舞台やドラマで女優として活動する大槻理子さんは、2年ぶりとなるグラビアに挑戦し、長い手足、スレンダーな美ボディが映える水着姿を披露している。【白戸ゆめのさん】
白戸ゆめの(C)光文社/週刊FLASH 写真◎中村和孝【ぽたみうさん】
ぽたみう(C)光文社/週刊FLASH 写真◎LUCKMAN【大槻理子さん】
大槻理子(C)光文社/週刊FLASH 写真◎西條彰仁