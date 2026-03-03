【週刊FLASH 3月17日号】 3月3日発売 価格：550円

「週刊FLASH 3月17日号」表紙(C)光文社／週刊FLASH

光文社は、「週刊FLASH 3月17日号」を本日3月3日に発売した。価格は550円（税込）。

表紙と巻頭グラビアには、“女子アナ界No.1”と称される圧倒的なスタイルを持つ白戸ゆめのさんが登場。タイを舞台に、過去最大露出に挑んだ初写真集から先行カットを10ページにわたり披露している。

TikTokで6年負けなしパチンコクイーンとして話題を呼ぶインフルエンサーのぽたみうさんは、初のソログラビアで豊満なボディとランジェリー姿を見せつけている。

秋元康プロデュースの「劇団4ドル50セント」に所属し、舞台やドラマで女優として活動する大槻理子さんは、2年ぶりとなるグラビアに挑戦し、長い手足、スレンダーな美ボディが映える水着姿を披露している。

【白戸ゆめのさん】

白戸ゆめの(C)光文社/週刊FLASH 写真◎中村和孝

【ぽたみうさん】

ぽたみう(C)光文社/週刊FLASH 写真◎LUCKMAN

【大槻理子さん】

大槻理子(C)光文社/週刊FLASH 写真◎西條彰仁