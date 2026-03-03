はま寿司（東京都港区）の100円寿司チェーン「はま寿司」が、「はま寿司の中とろ100円と春の旨（うま）ねた祭り」を3月3日から期間限定で実施します。

【画像】ヤバ、おいしそう！ 110円から食べられる「春の旨ねた祭り」のお寿司＆サイドメニューを見る！（11枚）

同フェアでは、とろけるような味わいの「厳選まぐろ中とろ」、ほどよい歯ごたえと口いっぱいに広がるうまみを楽しめる「たいら貝」、子持ちのカラフトシシャモをサクサクのフライにした「カラフトししゃもフライ握り（タルタルソース）」を、いずれも110円（以下、税込み）で販売。

さらに、「北海道水揚げ 大切り天然ぶり」（176円）、「車えび」（319円）、「鹿児島黒牛5等級握り」（319円）、「一本穴子」（528円）もラインアップされています。

サイドメニューでは、「牛骨白湯ラーメン」（429円）、「カリカリポテト（サワークリームオニオン味）」（297円）、「キャラメルモンブラン」（297円）も登場。

662店舗（3月2日時点）で販売予定。商品はなくなり次第終了となります。

また、3000円分の「お食事優待券」が当たるプレゼントキャンペーンも同チェーン公式「X」アカウントで実施されます。

