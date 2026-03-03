Image: 小暮ひさのり

本当のそなたは美しい。

圧縮しすぎてガッビガビになってしまった写真やイラストを、AI（Gemini）を使って簡単に元に戻す方法をGoogle Japanがシェアしていました。

jpgやGifは非可逆圧縮なので、基本的に一度ガビると元の状態戻すのは至難の技。…なのですが、Geminiを使えば、一発で元に戻せるとか！

これｶﾞｯﾋﾞｶﾞﾋﾞの画像を一発で綺麗にできる Gemini のプロンプトなので、何かの粗い画像ですぐ試してみてもらいたい！↓



以下の制約を守って画像をアップスケールして！

＜制約＞

・変形させない

・色は変えない pic.twitter.com/4ftVI30URA - Google Japan (@googlejapan) February 26, 2026

ガッビガビのドロイド君も、ツルッと美しく元の？姿を取り戻していますね。

でも、これ本当？ こんなにキレイになるの？ 試してみました。

手元の画像をわざとガビらせる→Geminiで戻してみる

Photo: 小暮ひさのり 元の画像

元の画像がこちら。こちらをリサイズ＆jpgでの高圧縮で適度にガビらせてみます。

Photo: 小暮ひさのり ガビらせました

ガビらせたのがこちら。いい感じにガッビガビですね。形状はわかるけど、こんなん製品紹介に使った日にゃ、「iモード時代か！」とツッコミを受けそう。ちなみにサイズは4KB。

Image: 小暮ひさのり

Xポストのアドバイス通り、Geminiを開いて以下のプロンプトを入力して実行してみました。

以下の制約を守って画像をアップスケールして！ ＜制約＞ ・変形させない ・色は変えない

この際のツールは「画像を作成」、モードは「思考モード」にしておくのがポイントです。して出力されたものは…

Image: 小暮ひさのり／Generated with Gemini

こちら！ すげえ、いい感じに戻ってる！

というわけで、画像編集アプリとか使わずに、ガッビガビの画像が一発でキレイになりました。

あくまでも生成AIによる調整なので、元の質感と全く同じものではないのですが、ガビガビ状態のころは質感もへったくれもなかったので、かなり「見れる」状態になりましたねー。

みなさんもHDDから掘り起こした、古のホームページに掲載していた画像をキレイに戻したいときにお使いください。

Source: X