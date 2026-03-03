3月3日は「ひな祭り」です。夕食に「ちらしずし」を予定している人も多いのではないでしょうか。中には、「五目ずし」との違いが曖昧なまま作っている人もいるかもしれません。そこで、「ちらしずし」と「五目ずし」の違いについて、管理栄養士の浜本千恵さんに聞いてみました。併せて、ひなまつりにぴったりな縁起のよい食材や子どもと一緒に楽しめる作り方のポイントも教えてもらいました。

“寿”を“司る” めでたい席にふさわしい

Q.ずばり、「ちらしずし」と「五目ずし」の違いを教えてください。

浜本さん「ちらしずしは一般的に二つの料理を意味します。一つは、調味した魚や野菜を酢飯に混ぜ込んだもの、もう一つは酢飯の上に刺身などを乗せたもので海鮮丼などとも呼ばれるものです。

このうち前者のものを五目ずしともいいます。地域や年代、メーカーなどの商品によって呼び分けはありますが、正式な定義はありません」

Q.ひな祭りに「ちらしずし」を作るのはなぜですか？

浜本さん「ひな祭りは女の子の成長や幸せを願う日ですから、だんだんと縁起のよいものを食べるようになったそうです。

寿司（すし）は“寿”を“司る”といい、おめでたい席にふさわしいとして江戸時代から食べられるようになったといわれます。見た目も華やかで、一度にたくさん作れることも広まった要因と考えられています」

Q.ひな祭りの「ちらしずし」に欠かせない材料はあるのでしょうか？ 失敗しないコツも教えてください。

浜本さん「ちらしずしには、女の子の成長と幸せを願うための、縁起を大切にした食材がよく使われます。とくに入れるとよいといわれている食材がエビ、レンコン、錦糸卵、ニンジンの4つです。

エビ：腰が曲がるまで長生きできる長寿の願い

レンコン：穴が開いていることから、将来の見通しが良い

錦糸卵：黄金色で金運などの象徴

ニンジン：根を張るようにとの願い

具材を混ぜ込む、ちらしずしを作る場合は、特に米の炊き方が重要です。べちゃっとした仕上がりにならないために、米はいつもより硬めに炊くこと。そして具材を加えたときはぐちゃぐちゃ混ぜずに、切るように混ぜるとおいしく仕上がります。

子どもと作るときは、酢飯の上に具材をのせるちらしずしがおすすめです。具材をのせる作業を、子どもと一緒にするとよいでしょう。黄色、緑、赤（オレンジ色）、黒などの4色ほどが散りばめられたら、おいしく華やかに見えますよ」

ひな祭りに子どもとちらしずしや五目ずしを作ると思い出としても残ります。ぜひ、チャレンジしてみてくださいね。