犬と飼い主の信頼関係とは「安心できる関係」が目に見える形になっていること

まず信頼関係とは、犬が「この人といると安心できる」「この人といるといいことがある」と感じている状態です。

しかし、合図を出すたびにトーンが違ったり、褒められるタイミングがバラバラだったりすると、犬はそれだけで混乱してしまいます。

これは「信頼がない」わけではなく、「何をすればよいのかがわからない」という学習上の問題であり、犬にわかりやすく伝えることが私たち人間の仕事なのです。

信頼は感情的なものだけでなく、犬が「この人の言葉を聞くと良い結果がある」と経験的に理解することで育まれるため、それが行動で示されたときに人は「信頼関係ができている」と認識します。

つまり、信頼関係ができていると人間が認識するような行動を犬にとってもらうことができるかどうかが、重要なポイントと言えるでしょう。

犬の行動は「結果」で変わることを知ってポジティブな体験を増やそう

近年のドッグトレーニングでは、行動分析学を正しく学べているかどうかが、大きな鍵になっているといっても過言ではありません。

なぜなら、「行動の直後に起こる結果が、その行動を増やすか減らすかを決める」という学習の仕組みは、行動分析学の学問だからです。

たとえば、「おすわり」と言われて座ったあとにおやつをもらえたら、「座る＝良いことが起こる」と学びます。逆に、座っても何も起こらなければ、「座る意味はない」と学び、行動は減っていきます。

つまり、犬が言うことを聞かないのは信頼関係が薄いのではなく、行動の「結果」が整理されていない場合が多いのです。

飼い主が望む行動をしたときに、どんな「ごほうび」があるのかを犬にわかりやすく伝えることが大切です。

犬との信頼関係は「行動で築く」日々の積み重ねの結果である

信頼関係を築く最も確実な方法は、「飼い主といると良いことが起こる」と感じさせることです。

たとえば、次のようなことを意識してみてください。

名前を呼ばれたら褒められる アイコンタクトをしたらおやつがもらえる 落ち着いて待てたら撫でてもらえる

といった、小さな成功体験の積み重ねです。

一方で、失敗した行動に対して叱る（罰を与える）行為をすると、犬は飼い主のお願いそのものを嫌がるようになります。

「ダメ！」ではなく、「こうしてほしい」という正しい行動を教え、できたら褒める。これが行動分析学的に見た“信頼の築き方”です。

もちろん、これだけではうまくいかないというケースもあるでしょう。しかし、それはその犬に効果がないのではなく、アプローチの仕方やタイミングはもちろん、環境そのものを見直す必要があるなど原因が必ずあります。

ポジティブな結果とその積み重ねが信頼関係を育ててくれるので、ぜひコツコツ積み重ねてくださいね。

まとめ

犬が言うことを聞かないとき、それは「信頼がないから」ではなく、「まだ学んでいないだけ」かもしれません。

信頼関係は心で結ぶものではなく、行動を通して育てるもの。

日常の中で、「この人といると安心できる」「指示を聞くと良いことが起きる」と感じる経験を積み重ねることが、最終的な信頼につながるので、ぜひ信頼貯金を増やしてあげてくださいね。