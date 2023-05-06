「キリン プラズマ乳酸菌」の新TVCMが3日から放映開始

キリンホールディングス株式会社は3日、同社「免疫ケア」推進アンバサダーである大谷翔平投手（ドジャース）が出演する「キリン プラズマ乳酸菌」の新TVCM「大谷翔平の免疫ケア・通年」篇を3日から全国で放映開始すると発表した。

CMでは、大谷が子どものために紙袋いっぱいの玩具を買いに出かけた帰り道、信号待ちをする女の子に優しく微笑みかけ、目を合わせながらやりとりする和やかなシーンが描かれている。

真美子夫人、長女と送る生活に、「家族ができて、守りたいものができて、もう自分の体調が自分だけのものじゃないっていうか。だから、信じられるものしか選べないなって思います」。父親になり家族のために自身の健康について考えるようになった心境の変化を伝えた。

ラストは「大谷翔平、免疫ケアやってます。キリンのプラズマ乳酸菌。家族の健康を守る発明です」という力強いセリフで締めくくられ、家族を大切にする大谷が健康について改めて考え、家族と自身のために“免疫ケア”に取り組んでいく決意が垣間見える。（Full-Count編集部）