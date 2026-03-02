ミセス大森元貴を『BRUTUS』が一冊丸ごと特集！『Wonder Museum』での貴重な資料も一挙掲載

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

『BRUTUS（ブルータス）』（マガジンハウス）が、4月1日に特集号「大森元貴の、頭の中。」を発売、3月6日18時から予約販売を開始する。

本書は、通常版に加え、Mrs. GREEN APPLEオフィシャルファンクラブ「Ringo Jam」会員のみ購入可能な、計16ページ増の「Ringo Jam 限定版」も同時発売される。

■圧倒的な世界観とエンタテインメント力。その秘密にロングインタビューを軸に迫る

史上初の国内累計150億回再生突破、日本レコード大賞3連覇、アルバム『10』が2025年

の世界売上ランキング10位…と、まさに時代を代表するミュージシャンとして誰もが知る存在となった Mrs. GREEN APPLE。そのすべての楽曲を産み出し、美しい歌声と躍動的なパフォーマンスで人々を虜にするのがフロントマン・大森元貴。

今回、特集を作るにあたり、ミュージシャンとしての存在感はもちろんとして、『ブルータス』がより着目したのがその「プロデュース力」と「クリエイティビティ」。ライブでの圧倒的な空間演出力、ファンクラブやSNS、YouTubeを積極的に利用した発信、すべてのアウトプットに複雑に張り巡らされた物語…そのすべての指揮を取るプロデューサー/クリエイターとしての顔と、純然たるミュージシャンとしての顔を、ひとりの人間のなかで、いかにして高次元に融合させているのか。その類稀なる才能に、ロングインタビューを軸とした『ブルータス』らしい企画で迫る一冊となっている。

■『Wonder Museum』を完全図録化

大森元貴の頭の中 を覗く貴重な機会となったのが、2025年12月6日から東京・福岡で開催し、現在大阪 VS.（at GRAND GREEN OSAKA）で3月31日まで開催中の『Wonder Museum』。

最新技術も駆使しながら、映像、造作、衣装、香りなど、楽曲の世界を様々な方法でより深く体験したり、ミセスが10年間にわたって生み出してき楽曲、MV、ライブにまつわる膨大な数の制作資料などが数百点にわたって展示された展覧会として話題に。

今号では、『Wonder Museum』全体を誌面で図録化。大森元貴の“頭の中”が、この一冊でも体験できる仕掛けとなっている。

■ふたつの異なる世界観による豪華グラビアページ

特集内容の詳細としてまず目を惹くのは、2種類の異なる世界観で撮影された豪華グラビア。そのうちのひとつが表紙にも採用された、今年90歳を迎えた日本を代表する写真家・操上和美とのフォトセッション。

キース・リチャーズ、坂本龍一、ホーキング博士、村上春樹などを撮影し、最近では映画『国宝』ポスターでの吉沢亮の美しいポートレートも記憶に新しい写真界のレジェンドとの企画が実現した。

他にも、学者や専門家がその頭の中を分析する企画や、すべての世界観のつながりを意識した年表など、『ブルータス』ならではの切り口で大森元貴の才能に迫る。

さらに、2種類のグラビアと『Wonder Museum』企画を計16ページ増量した「Ringo Jam 限定版」も特別に制作。こちらは、ファンクラブ「Ringo Jam」会員のみが購入可能だ。

■書籍情報

2026.04.01 ON SALE

『BRUTUS（ブルータス）』No.1051号／2026年4月15日号

■リリース情報

2026.02.24 ON SALE

MINI ALUBUM『OITOMA』

■関連リンク

『ブルータス』OFFICIAL SITE

https://brutus.jp/

『OITOMA』特設サイト

https://sp.universal-music.co.jp/ohmori-motoki/1st-mini-album/

大森元貴 OFFICIAL SITE

http://motoki-ohmori.com/

Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE

https://mrsgreenapple.com/