ダイアンの津田篤宏が２日、Ｘを更新。自身が出演したＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」がＴＶｅｒアワードを受賞したが、表彰式に宿敵が登場し、大騒ぎの大爆笑表彰式となった。

昨年最も再生された番組を表彰するＴＶｅｒアワードで、バラエティ部門で５年連続大賞となったのが「水曜日のダウンタウン」。特に津田が主演した「名探偵津田」は再生数アップに大きく貢献ということもあり、津田が代表してトロフィーを受け取ることに。

ＴＶｅｒでは、この表彰式の様子が公開されているが、ＴＶｅｒ社長が登場すると、怪訝そうな顔をして思わず「役者？」などと聞いてしまった。「社長です」と言われ思わず苦笑し、「なんでぼくがもらうことになるのか…」と戸惑いながらも表彰状を受け取った。

そしてトロフィーも授与となったが、トロフィーを持って登場した男に見覚えが。マスクこそしていたが、津田はすぐにわかり「コイツ…。なんやこれ！分かったわ！大正時代の竹蔵！」と絶叫だ。

正確には、「名探偵津田」で理沙ちゃんを巡って卓球対決をしたモラハラ夫の「太蔵（大石ライアン大祐）」。すぐに大石は「あげるわけねえだろ！」とトロフィーを持ったまま手を上げ、津田は届かず。悔し紛れに津田は「竹蔵か、平蔵か！ちょっとバズって喜んでたやろ！」というも、「訳分かんないこと言ってんなよ！」と一蹴される。

大石は「ウェーィ！とってみろよ！ちんちくりんだから取れねえだろ！」と、太蔵の時と同様に、津田を攻撃。津田は「理沙ちゃん呼べ！」と絶叫していた。