元テレビ朝日社員の玉川徹氏が2日、コメンテーターを務める同局「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。6日に初戦を迎える第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する侍ジャパンのメンバーたちが焼き肉店で決起集会を開催したことに言及した。

1日夜にドジャース・大谷翔平をはじめ、オリックス・宮城大弥やヤクルト・中村悠平らが自身のインスタグラムに焼き肉店での集合写真を投稿。大谷は「明日からまたみんなで頑張りましょう」とつづった。

吉田正尚はストーリーズで「菅野さんゴチです」と記し、集合写真を投稿したことから、支払いは最年長の菅野智之がしたとみられる。菅野は今季、ロッキーズと年俸510万ドル（約7億8000万円）の1年契約を結んだ。決起集会をめぐっては先月、カブス・鈴木誠也が「翔平がやるべき。しっかりお金を出して。1000億ですからね」と同学年で仲良しの大谷にちゃめっ気たっぷりに要望していた。

玉川氏は、この話題に「焼き肉が1人1万として…それにお酒を入れて70万円くらいかなぁ」と決起集会の合計金額が気になる様子。羽鳥慎一アナウンサーが「1万じゃ収まらないんじゃないですか。いっぱい食べると思いますよね」と言うと、「みんなプロ野球選手だもんね、100万か」と推察し、「結局、稼ぎでってことになるといろいろ問題が発生するじゃないですか。年齢しかないよね。みんな別にそれくらい全然大丈夫。お金の問題じゃないけど、でも焼き肉なんだな」とコメントしていた。