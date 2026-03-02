東京ドームに集結！Red Velvet＆NCT＆ATEEZの人気メンバー、WBC韓国代表戦で「豪華始球式リレー」

世界的なK-POPアーティストたちが、野球韓国代表チームにエールを送る。

Red Velvetのウェンディ、NCTのジャニー、ATEEZのウヨンの3名が、東京ドームのマウンドに「リレー登板」することが決定した。

【写真】ジャニー、MLB開幕戦を東京ドームで観戦！

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）組織委員会は3月2日、「3月5日に東京ドームで開幕する2026 WBC 1次ラウンド・プールDにて、ウェンディ、ジャニー、ウヨンらが始球式を務める」と発表した。

韓国代表の初戦となる3月5日のチェコ戦ではウェンディがマウンドに上がり、準々決勝進出の運命を左右する8日の台湾戦ではジャニーが登板。そして、1次ラウンド最終戦となる9日のオーストラリア戦では、ウヨンが代表チームの勝利を祈願し始球式を行う。

（写真提供＝OSEN）ウェンディ―

（写真提供＝OSEN）ウヨン

今回の「始球式リレー」が実現した背景には、ジャニーの貢献が大きかったといわれている。MLBコリアの関係者は、「ジャニーはMLBコリアのYouTubeチャンネルで『メジャーリーグトーク』（原題）という番組を進行した。キム・ビョンヒョン、ダスティン・ニッパート、キム・ソンウら元メジャーリーガーと野球について語り、Red Velvetや少女時代のメンバーを招待して野球を広めるなど、伝道師の役割を忠実に果たした」と説明した。

続けて、「K-POPがアメリカ現地でも爆発的な人気を得ているため、K-POPアーティストを招待して大会を盛り上げ、韓国代表の善戦を祈願するのが良いと考え、始球式を推進した」と付け加えた。

（写真提供＝OSEN）ジャニー

企画を牽引したジャニーは、「番組を通じて野球の戦略や緊張感、情熱を深く理解した。WBCの現場で韓国代表の試合を直観でき、有意義な時間になりそうだ。誰よりも大きく応援するつもりだ」と期待を寄せている。

トップバッターを務めるウェンディも、「世界的な舞台で始球式を務めることができ、心から光栄だ」とし、「私の始球式が選手たちにポジティブなエネルギーと幸運を届けられるよう願っている」と意気込みを語った。

最終日にフィナーレを飾るウヨンは、「代表選手たちの前で投球することを思うとワクワクするし、緊張もする」としながらも、「強いポジティブなエネルギーを伝えて、1次ラウンド最終戦を勝利で飾れるよう力を添えたい」と力強く宣言した。