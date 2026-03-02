日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）は２日、「嵐」の大野智（４５）が所属する「ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」を、グループが活動終了する５月末をもって退所することを報じた。

大野は２月２８日、「ＳＴＡＲＴＯ―」公式サイトなどで「私、大野智は今年の５月３１日嵐活動終了と共に事務所を退所する決断をいたしました」と報告。１９９４年１０月の入所以来、歩みをともにしてきたスタッフや関係者への感謝とともに「何より、今まで応援してくださったファンの皆さま、ここまで活動してこれたのは皆さまのお陰です、感謝しかありません」と思いをつづった。

このニュースにかつて同じ事務所に所属していた俳優・風間俊介（４２）は「僕の知っている大野智さんという人は本当に探求者。ダンスであったり歌であったり、趣味の釣りであったりとかというのを本当に突き詰めていくいく人なんですよね。これから本当に自由な世界に行った時に、これから大（おお）ちゃんが何を探求していくのかっていうのはすごく気になりますし、どこにいてもあの人はかっこいい生き方をする人なので楽しみです」と語った。