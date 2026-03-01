ユヴェントスは今夏フランス代表FWランダル・コロ・ムアニ（27）の獲得を希望しているようだ。イタリア『TUTTOSPORT』や『Football Italia』が報じている。



今シーズン公式戦17試合で6ゴール2アシストのセルビア代表FWドゥシャン・ヴラホビッチ（26）の契約が今シーズン限りとなっており、夏の退団も噂されているユヴェントス。同クラブは長期に渡って契約についての交渉を行っているが、同選手の去就は依然として不透明なままだ。





ヴラホビッチ退団なら、ユヴェントスは夏にストライカーの補強が急務となるが、トップターゲットとして注目されているのがコロ・ムアニだという。ユヴェントスは2025年1月にパリ・サンジェルマンから同選手をレンタル移籍にて獲得。コロ・ムアニはユヴェントスで公式戦22試合に出場し10ゴール3アシストという素晴らしい成績を残した。そのため、ユヴェントスはその後同選手を完全移籍で獲得するべく動いていたが、移籍は実現せず。コロ・ムアニは昨夏トッテナムへのレンタル移籍を果たすことになった。そんなコロ・ムアニトッテナムでは苦戦しており、公式戦28試合で4ゴール3アシストに留まっている。買い取りオプションや買い取り義務の条件は付帯していないため、夏にパリへ戻り、新天地を探す必要があるが、ユヴェントスが手を差し伸べるかもしれない。今冬の移籍市場でもコロ・ムアニ獲得の噂が浮上するなど、ユヴェントスは同選手を狙い続けているが、夏に動きはあるのか。