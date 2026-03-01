この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

地域情報を発信するYouTubeチャンネル「いいトコ撮り那須ch」が、「【日本初！？】医療・福祉・馬が融合した新たな挑戦！国際医療福祉大学 馬術部『うまごころ』の物語」と題した動画を公開した。国際医療福祉大学の大田原キャンパスに新設される馬術部、その名も「ホースアンドヘルスクラブ うまごころ」について、活動拠点となる那須トレーニングファーム代表の広田龍馬氏らが詳細を語った。従来の競技志向とは一線を画し、医療や福祉の観点を取り入れた「ホースセラピー」を主眼に置く点が最大の特徴だ。



動画には、シドニー五輪日本代表でもある広田龍馬氏が、日本代表のユニフォーム姿で登場。新たな部活の誕生を高らかに宣言した。設立の背景には、乗馬がもたらす健康効果への期待がある。広田氏によると、乗馬経験者は60歳以上でも下半身の筋量が平均より11%多いというデータがあり、これが介護予防や健康寿命の延伸に寄与する可能性があるという。県知事からも「県民の健康年齢を伸ばす研究につなげてほしい」と依頼された経緯があり、スポーツ協会や大学と連携した活動を目指していく。



初期メンバーには、個性豊かな学生たちが集結した。元黒磯高校生徒会長でスポーツチャンバラ世界大会2位の実績を持つ広田大和氏をはじめ、看護学科の石井琴音氏、ヤングライダー上位を目指す倉橋雪奈氏、そして大森由月氏らが名を連ねる。顧問には社会福祉士の広田思乃氏、特別顧問には柴犬の「さくら」が就任し、設立日は9月1日となることが明かされた。



部長を務める広田大和氏は、活動方針について「従来の馬術部とは異なり、『ホース・アンド・ヘルス』を掲げている」と説明。競技会への出場も行うが、それ以上に「馬を通して人の心を癒やすホースセラピー活動に重きを置く」と強調した。部内だけでなく外部からの参加も可能とし、児童養護施設や高齢者施設などと連携した福祉活動を展開していく方針だ。



「医療・福祉・馬」が融合した日本初の試みとなる「うまごころ」。広田龍馬氏は「馬の福祉活動を続けていきたい」と意気込み、「多くの人に知っていただき、応援してほしい」と呼びかけた。那須トレーニングファームでは、彼らの情熱的な活動を間近で見ることができるだろう。