インスタグラムで報告

女子ゴルフの金澤志奈が28日、インスタグラムを更新し、結婚したことを明かした。おめでたいニュースに、女子プロ仲間から祝福が続々。さらにファンにもお祝いの輪が広がっている。

女子ゴルフの開幕目前、幸せいっぱいのニュースが飛び込んできた。

金澤は「いつも応援してくださる皆様へ」と切り出し、「私事ではございますがこの度結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と報告。白のドレス姿で男性と見つめ合う写真もアップした。お相手について言及はしていないものの、金澤は「これまで支えてくださった皆様に心より感謝申し上げると共にこれからもゴルフとまっすぐ向き合いより一層精進して参ります」などと飛躍を誓った。

投稿には瞬く間に女子プロ仲間からの祝福が殺到。人望を示すように、稲見萌寧、堀琴音、脇元華、大里桃子、佐久間朱莉、三ヶ島かな、後藤未有、笠りつ子、安田彩乃、川崎志穂、権藤可恋、大西葵、上野菜々子、立浦葉由乃ら、多くのお祝いが寄せられた。さらに、人気プロとあって時間を追うごとにファンにもお祝いの輪が広がっている。

「ぎゃーーーおめでとうございます」「素敵な写真ありがとう」「え〜、衝撃的…」「え〜!! ショックですがおめでとうございます」「お似合いのカップルですね」「旦那さん、超超イケメン」などの声が続々と上がった。

30歳の金澤は2017年のプロテストに合格。昨季の国内メジャー、ソニー日本女子プロ選手権でツアー初優勝。今季はシード選手として戦う。最愛のパートナーの存在を力に、さらなる躍進を目指す。



