シェフ直伝！すっぱいいちごをおいしく食べる裏ワザ

画像提供：Adobe Stock

甘くないいちごに当たってしまったらぜひ試してほしい、シェフ直伝のすっぱいいちごをおいしく食べる裏ワザをご紹介します。

▼お好みでつけ込んでも◎

食べやすい大きさにカットしたいちごに砂糖、レモン汁、リキュールを加えて混ぜるだけの簡単レシピ。すぐ食べても、つけ込んでも美味です。



実際にこのレシピで作った人の感想

つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）にも「酸っぱいイチゴが蘇った！」「レモン汁がいい仕事している！」など、すっぱいいちごをおいしく食べるレシピが絶賛されています。





砂糖やレモン汁は、いちごの甘さに合わせて適宜加減し、お好みの味に仕上げられるのも嬉しいところ。そのまま食べるのはもちろん、ヨーグルトのトッピングなどにもアレンジできそう。旬のいちごをおいしく堪能したいですね。

画像提供：Adobe Stock

執筆：早藤千紘

管理栄養士、食学士、野菜ソムリエ。 大手企業の社員食堂栄養士、有名クッキングスクールの講師、食学士としてセミナー講師などを経験。現在は自身の子育てをメインに、管理栄養士の資格を活かして、食事と健康・美容の大切な繋がりや、子どもへの食育の大切さを多くの方に知っていただけるよう活動中。