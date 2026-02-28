日々の生活に直結する仕事や職場、給料。ですが、理想を掲げる会社の方針と、あまりに過酷な現実とのギャップに絶望した経験がある人は多いでしょう。漫画家ぬこー様ちゃんさんが投稿した漫画『2876日後に洗脳が解ける社畜』は、そんな過酷な労働環境と投資の失敗という「どん底」から、自らのスキルで這い上がった壮絶な逆転劇を描いています。



【漫画】『2876日後に洗脳が解ける社畜』（全編を読む）

物語は、作者が地元のスポーツクラブに就職した場面から始まります。ゲームプログラマーを目指して大学へ進学したはずの作者は、紆余曲折を経て基本給わずか11万円という過酷な職場にたどり着くのでした。



社長からは「会社を通じて夢を叶えてほしい」と熱く語られますが、実態は「出勤30分前出社が当たり前」「残業代なし」という絵に描いたようなブラック企業です。周囲は「みんなこうしてきた」と耐える中、作者は残業を拒否して帰宅するなど異端児として立ち振る舞います。



現場ではスポーツクラブの会員の人気を集め、同僚との信頼関係も築き始めましたが、会社の方針に疑問を抱いた仲間たちは次々と職場を去ります。増え続ける仕事量、上向かない給料。現状を打破すべく、作者は株やFXに手を出すものの、全財産を失ってしまうのでした。



普通なら再起不能になってもおかしくない状況ですが、ここで作者は開き直ります。唯一無二のアフィリエイトサイトを作るべく、10年以上描いていなかった漫画を再開。自身の痛恨の失敗を活かした「漫画でわかるFX」のサイトを立ち上げました。これが空前の大ヒットとなり、当時は1日に10万円近くを売り上げる成果を出します。



絶望的な状況からの大逆転劇を描いた同作について、作者のぬこー様ちゃんさんに詳しく話を聞きました。



漫画でFXを解説するブログを作れば勝利確定だったんです

ー地元のスポーツクラブに就職したのはなぜですか。



大学2年生のとき、卒業した空手部のK先輩（IT系に就職）が抜け殻のようになっている様子を見てやめました。以降、大学時代はラグナロクオンラインに心血を注ぎました。その間、当然就活もせず、地元のスポーツクラブしか残ってませんでした。消去法ですね。



ー株やFXで全てを失ったとき、どんな心境でしたか？



ショックでしたが漫画のとおり寝たら回復しました。昔からそうでしたが、切り替えだけは早いです。小学生くらいからずっとこうです。



ー「漫画でわかるFX」という切り口は、どのようにして生まれましたか？



当時アフィリエイトブログはとにかくサーチエンジン（Googleなど）の検索上位に載るかが勝負でした。これからFXを始めようとする方は、まずFXがどういうものかを検索するのですが、そのとき「FX 初心者」「FX 漫画でわかる」などのワードで検索します。



そして当時、FXを漫画で解説している人はゼロでした。つまり漫画でFXを解説するブログを作れば勝利確定だったんです。なので中学生のとき以来、超久しぶりに漫画を描きましたが案外なんとかなりましたね。



（海川 まこと／漫画収集家）