２４年パリ五輪陸上男子１万メートル代表の葛西潤（２５）＝旭化成＝が２８日に自身のインスタグラムを更新。「想いを寄せ続けて８年目 あの頃、隣の席だった彼女と家族になれました。これまでもこれからもよろしくね」などとつづり、結婚を報告した。

「競技者として一層成長できるよう精進してまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします」と決意表明した葛西。指輪をつけた左手を重ね合わせた写真や、犬を抱っこした妻との２ショット、制服姿の２人の後ろ姿などを投稿した。

フォロワーからは「遂に！！！おめでとう」「ご結婚おめでとうございます」などと祝福と同時に、「素敵すぎる 高校の時が懐かしい！！」「学園での後ろ姿のお二人の後ろ姿の写真 素敵♥」「高校の時からのお付き合いなんですね」「素敵なお二人の写真を見せてくださり感動しています」「学園の時からですか！？純愛ですね」などとコメントが寄せられた。

葛西は関西創価から創価大へ進み、４年連続で箱根駅伝に出場。２年時にはチームの往路初優勝、総合２位に貢献し、４年時には７区区間賞を獲得した。

２４年パリ五輪男子１万メートルでは２０位だった。