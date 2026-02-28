皇室ファッションが「古臭く見えない」納得の理由。4人の装いに学ぶ“自分を100点に見せる”着こなし戦略
みなさんこんにちは、ファッションスタイリスト＆ライターの角佑宇子（すみゆうこ）です。
季節行事などで時折、公務のお姿が報道される皇族の方々。その装いは、いつも伝統と品格にあふれていて、目まぐるしく移り変わる流行の着こなしとは一線を画しています。なのに、どこかファッションとしての鮮度の高さも感じられるのはどうしてなのでしょう。今回は、日本の皇室ファッションの美しい着こなしの秘訣について解説いたします。
◆皇后雅子さまの「配色コーデ」
皇后雅子さまのファッションはご成婚前の外務省時代から注目を浴びていました。20〜30代の頃は、はっきりとしたビビッドカラーのスーツなどをよくお召しになり、皇室入り直後のご公務でも華やかな配色の装いを多く見せていらっしゃいました。皇后となられた2019年以降は、淡い配色のセットアップスーツなどが増えています。
柄を取り入れる際は、金糸・銀糸の織物もしくはストールなどの小物で全体の統一感を図られているのが特徴的です。ベーシックな装いの中に、ほんの少しの遊び心を足しているのが雅子さま流。また、ファッションスタイルの軸はモダンスタイルと見受けられます。上品さとかっこよさのバランスを配色や小物で調整なさっている点は、私たち大人女性の着こなしの参考にもなりそうですね。
◆秋篠宮妃紀子さまの「可憐コーデ」
秋篠宮妃紀子さまは、朗らかな笑顔に似合う大人可愛い装いがお得意。とくにお若い頃からリボンモチーフがお好きで、59歳となられた現在もリボンのバレッタやリボンがあしらわれた帽子を愛用されています。
紀子さまのお好みである可愛い・フェミニン系のアイテムは、年齢を重ねると上手に取り入れるのが難しくなります。
その点、紀子さまは全体的に配色や装飾は控えめながらも、リボンは大きく見せる……といったようにコーディネートのバランスを配慮している様子が見受けられますね。また、ふんわりと広がるスカートを取り入れる際は、着丈を長めにして大人向きに切り替えていらっしゃるのもポイントです。
◆愛子さまの「清楚コーデ」
透明感と知性を感じさせる愛子さまの着こなしは、清楚な装いが多く、お人柄をよく表しています。
基本的に柄物はあまり取り入れず、服装のお色みもシャーベットトーンが多め。愛子さまのご年齢であれば、20代の女性に人気のフリルやレースなどを取り入れる選択肢もありますが、そうした可愛らしいものはあまりお召しにならない様子。取り入れるにしても、ヒダが多いギャザータイプのフリルではなく、上品なラッフルフリルなど華美になりすぎない配慮を感じられます。私服では小花柄のトップスやワンピース、小さめの千鳥格子柄など、全体で見ると無地にも見えるような小さい柄を好んでいらっしゃいます。
柄やデザインよりも、ご自身の肌に馴染む淡い色味と、上質な素材でおしゃれを楽しんでいるようにも感じますね。品格と自分に似合うものを選ばれるあたりは、お母さまである雅子さまの影響を受けていらっしゃるように思います。
◆佳子さまの「親しみコーデ」
「佳子さま売れ」というキャッチーな言葉も飛び交うほどに佳子さまのファッションは国民の間で注目されています。雅子さま、紀子さま、愛子さまもロイヤルファッションとして注目度が上がっていますが、なかでも格別に注目度が高いのが佳子さま。
その理由は、佳子さまのファッションがブランドを特定しやすい点にあります。とくに、ギリシャご訪問の際に2,990円のパフスリーブニットをお召しになったことは大きな話題となりました。こうしたプチプラブランドも素敵に着こなされる、国民の経済観念に最も近いプリンセスということで、非常に高い好感度を得ています。
