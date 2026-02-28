◆「消費者の感想」を「投資の勝因」に変える思考術

「職場」は情報の宝庫である

昨今は「ワークライフバランス」や「人的資本可視化」などが注目され、タレントマネジメントサービスやメンタルヘルスサーベイサービスを扱う企業が出てきています。人事関連の仕事をしている人なら、これらの企業を投資先として検討することで、エッジを活かすことができます。

「遊び」こそが最強のリサーチ

仕事だけでなく、趣味でゲームが好きなのであれば、最新のゲームのトレンドを投資判断のヒントにできるでしょう。また、パチンコ業界のスマート監視システム化やクレーンゲームのオンライン化、トレーディングカードのトレンドのような、多くの投資家がほとんど見落としていることにも早期に気づき、株価が上がる前に投資できるエッジがあるかもしれません。

勝つための「武器」は人それぞれ

このように他の投資家が調べ切れていない企業情報をキャッチして投資アイデアを積み上げることで、高収益を上げている人は実際にいますし、他にもコンピューターの計算力を駆使して定量的な投資戦略を実践して高収益を上げている人もいます。

それぞれのエッジを活かして、株式市場で成果を上げているのです。

【解説】「消費者」から「投資家」へ視点を変える

自分の仕事や趣味を投資に活かすために、今日からできる簡単なトレーニングがあります。それは、普段何気なく感じている「楽しい」「便利」という感情を、「なぜ？」と問い直すことです。

「なぜこのゲームは課金したくなるのか？」

「なぜ会社はこのツールを導入したのか（何が解決されたのか）？」

このように、「消費者の感想」を「ビジネスの勝因」に変換して考える癖をつけてみてください。ただのユーザーでいるうちは単なる消費ですが、その背景にある「儲かる仕組み」に気づいた瞬間、あなたの知識は強力な投資のエッジに変わります。

ニュースになる前の「一次情報」をつかむ

プロの機関投資家やアナリストは、発表された決算書やニュース（二次情報）を分析する能力には長けています。しかし、それらが数字として表れるずっと前に、現場では変化が起きています。

「最近、このメーカーの部品の発注が急増している」

「近所のあのお店、いつも行列が絶えない」

こうした現場の肌感覚こそが、まだ誰も知らない「一次情報」です。ニュースになってから買うのでは、株価はすでに織り込み済みであることが多いもの。現場にいるあなただけが気づける「予兆」こそが、プロを出し抜く最大のチャンスなのです。

暴落時の「握力」は知識から生まれる

自分の得意分野（エッジ）で勝負することの最大のメリットは、実はリターンそのものよりも、株価が下がった時の「心の安定」にあります。

よく知らない企業の株価が暴落すると、「このままゼロになるのでは」と不安で売ってしまいがちです。しかし、自分が愛用しているサービスや、仕事で信頼している企業の株であれば、「商品は素晴らしいのだから、一時的な下落だ」と冷静に判断し、保有し続ける（あるいは買い増す）ことができます。

「好き」や「得意」を武器にすることは、厳しい相場を生き残るための命綱にもなるのです。

