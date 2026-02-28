「軽いのに、めちゃくちゃ食いつく」FootJoyから進化した新PRO/SLが登場！

2026年2月26日、東京・青山で「FJ Brand Media Experience 2026」が開催された。今回の主役は、誕生10周年を迎えた人気スパイクレス「PRO/SL」の最新モデルだ。

2016年に登場した「PRO/SL」は、スパイクレスでありながら高いパフォーマンスを実現し、過去10年で累計300万足以上を販売してきた人気シリーズ。新作では、日本人にもフィットしやすい新ラストを採用。さらに新アウトソール「アークトラックスSL」を搭載し、前作比約30％のグリップ力向上を実現した。加えて約10％の軽量化も果たしているという。

トークショーに登壇した幡地隆寛プロは「軽いのに、全方向のグリップが明らかに上がっている。歩きやすく、踏み込んだときの安定感が強い」とコメント。前田光史朗プロも「持った瞬間に軽い。軽さと機能性が両立していて、長いツアーシーズンでも疲れにくい」と評価した。

さらに

プレミアシリーズも進化！

今回のアップデートは「Pro SL」だけではない。クラシックデザインで人気の「プレミアシリーズ」も同時に刷新された。新アウトソールの採用によりグリップ性能が向上。さらに軽量化も図られ、伝統的なルックスはそのままに、パフォーマンスはしっかりアップデートされている。

モダンな「PRO/SL」か、王道クラシックの「プレミアシリーズ」か。選択肢が広がった2026年モデルにも注目だ。

そして、

もうひとつの注目は“手元”

同イベントでは、日本ツアー限定支給モデルだったグローブ「TourGrip（ツアーグリップ）」の一般発売も発表された。高温多湿な日本環境向けに開発された全天候モデルで、しなやかなフィット感と高いグリップ力が特長。足元だけでなく、手元もアップデートできるシーズンになりそうだ。