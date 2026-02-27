金子みゆ、初となるEP『START』リリース決定。ジャケット写真公開も
金子みゆが、初のEP『START』を3月4日にリリースすることを発表した。
収録内容は、これまで配信してきた「アタシのハートに降参ね」、TVアニメ『ブサメンガチファイター』エンディングテーマ「絆創膏」、「モバイルバッテリー」、TVアニメ『デッドアカウント』エンディングテーマ「来世はどうせ」、そしてリード曲として新録された「いないいないばあ」の5曲がラインナップされている。
「いないいないばあ」の作詞作曲には、女性アイドルへの楽曲提供で話題となっているYumika Kondoを迎えた。アップテンポで元気の出る自己肯定ソングに仕上がっており、楽曲の途中では電話越しに友人を慰める金子みゆのセリフを聞くことができるという。
また、近日公開予定のMVでは金子みゆのアイデンティティとも言える可愛らしいダンスが映像のメインに据えられており、パステル調のメルヘンな部屋で華麗に踊る姿を見ることができるとのことなので、ぜひチェックしていただきたい。
◾️EP『START』
2026年3月4日（水）リリース
配信：https://KanekoMiyu.lnk.to/START
▼収録曲
M1.いないいないばあ（新曲）
M2.来世はどうせ（TVアニメ『デッドアカウント』エンディングテーマ）
M3.モバイルバッテリー
M4.絆創膏（TVアニメ「ブサメンガチファイター」エンディングテーマ）
M5.アタシのハートに降参ね
◾️タイアップ／TVアニメ『デッドアカウント』
▼放送情報
テレビ朝日系全国24局：2026年1月10日（土）より毎週土曜夜11時30分〜放送開始
※放送日時は編成の都合等により変更となる場合がございます。予めご了承下さい。
▼配信情報
＜先行配信＞
2026年1月10日（土）より毎週土曜深夜0時〜
Lemino／U-NEXT／アニメタイムズ／アニメ放題
＜一般配信＞
2026年1月13日（火）より毎週火曜深夜0時〜 以降順次開始
ABEMA、Amazon Prime Video、AnimeFesta、DMM TV、d アニメストア、FOD、Hulu、J:COM STREAM、milplus、music.jp、Pontaパス、TELASA、TVer、カンテレドーガ、ディズニープラス、ニコニコ（ニコニコ生放送／ニコニコチャンネル）、バンダイチャンネル、ビデオマーケット、ふらっと動画
※配信開始日時・配信期間は配信サービスによって異なる場合がございます。取扱いは配信サービスにてご確認ください。
▼公式サイト・公式SNS
アニメ公式HP：https://dead-account.com/
アニメ公式X：@DDAC_WM（https://x.com/DDAC_WM）
アニメ公式TikTok：＠ddac_anime（https://www.tiktok.com/@ddac_anime）
マガジン公式HP：http://www.shonenmagazine.com/
マガジンポケット：https://pocket.shonenmagazine.com/
▼原作情報
講談社｢マガジンポケット｣にて好評連載中！
原作コミックス１〜１２巻好評発売中！
