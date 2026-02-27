まりな（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2026/02/27】ヘラヘラ三銃士のまりなが2月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。美容整形後のダウンタイム中の姿を公開した。

【写真】34歳YouTuber「ほぼ顔バイオ」顔中テーピング姿の整形ダウンタイム公開

◆まりな、ダウンタイム中の姿披露


まりなは「明日からバイオ始まるというのに あたいったらダウンタイム」と2月27日に人気ゲーム「バイオハザード」シリーズの最新作が発売されることを交えて報告し、目が大きくなるエフェクトを使用した自撮りショットを投稿。鼻筋と鼻の下がテープやガーゼのようなもので覆われており、「ほぼ顔バイオ」と自身の顔を同作に喩えて表現している。

また「来月辺りの動画 顔しばらく腫れてます」「あと近々バイオ配信お楽しみに」とつづっている。

◆まりなの投稿に「さらに可愛くなる努力すごい」の声


この投稿に、ファンからは「さらに可愛くなる努力すごい」「また美しさに磨きがかかる」「びっくりした」「表現がお茶目で素敵」などの声が上がっている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】