ヘラヘラ三銃士まりな「ダウンタイム」顔中テーピング＆ガーゼ姿公開「ほぼ顔バイオ」
【モデルプレス＝2026/02/27】ヘラヘラ三銃士のまりなが2月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。美容整形後のダウンタイム中の姿を公開した。
【写真】34歳YouTuber「ほぼ顔バイオ」顔中テーピング姿の整形ダウンタイム公開
まりなは「明日からバイオ始まるというのに あたいったらダウンタイム」と2月27日に人気ゲーム「バイオハザード」シリーズの最新作が発売されることを交えて報告し、目が大きくなるエフェクトを使用した自撮りショットを投稿。鼻筋と鼻の下がテープやガーゼのようなもので覆われており、「ほぼ顔バイオ」と自身の顔を同作に喩えて表現している。
また「来月辺りの動画 顔しばらく腫れてます」「あと近々バイオ配信お楽しみに」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「さらに可愛くなる努力すごい」「また美しさに磨きがかかる」「びっくりした」「表現がお茶目で素敵」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
◆まりな、ダウンタイム中の姿披露
◆まりなの投稿に「さらに可愛くなる努力すごい」の声
この投稿に、ファンからは「さらに可愛くなる努力すごい」「また美しさに磨きがかかる」「びっくりした」「表現がお茶目で素敵」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
