「WF-1000XM6」(シルバー)

ソニーは、完全ワイヤレスイヤフォンの新フラッグシップモデル「WF-1000XM6」を、2月27日に発売した。ブラックとシルバーの2色展開で、直販価格は44,550円。ソニーストアでは2色とも翌日出荷で販売されている。

Amazonでは45,000円で販売中。こちらも2色とも「在庫あり」とされている。

2023年に発売された「WF-1000XM6」の後継機種。音質面では「アーティストの意図通りの音」を届けるためにマスタリングエンジニアと共創したほか、新開発の高音質ノイズキャンセリングプロセッサー「QN3e」や、専用設計の8.4mmダイナミック型ドライバーを投入。

またQN3eを投入したことで、処理に余裕ができたことから、継続搭載される「統合プロセッサーV2」が32bitの音声信号処理に対応。より繊細で豊かな音表現を実現した。

ノイズキャンセリングでは、QN3e採用により前モデルから処理速度が約3倍向上し、約25％ノイズを低減。イヤフォン筐体自体で物理的に外部ノイズを遮断するパッシブNCと、アクティブノイズキャンセリング(ANC)のバランスも最適化することで、装着快適性と耳の形や装着状態に左右されない強力なNC性能を実現し、「より多くのユーザーへ世界最高クラスノイキャンを提供」するという。