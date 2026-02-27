昨年の「M-1グランプリ」で優勝したお笑いコンビ「たくろう」が、28日から全国放送されるGoogleの新CMに出演する。「チョイススクリーン」編、「Google 検索のAI モード」編、「No.1 ブラウザ」編の3編で漫才風の掛け合いを展開している。

たくろうは昨年のM-1決勝の2本目で「GoogleでAIを開発しているジェームズ」と、社名を出したフリを使った漫才を披露。彼らの優勝にGoogle Japanの公式X（旧Twitter）アカウントが「たくろうさん、優勝おめでとうございます。Google中のジェームズが喜んでおりました」と反応したことが今回のCM出演のオファーにつながった。

起用を受けて、たくろうは「めちゃくちゃびっくりしました。まず僕らが勝手にネタで名前を出しただけで、許可も取らずにやっていたので」（きむらバンド）、「誰も怒らず快く受け入れてくれて、本当に夢みたいです」（赤木裕）と喜びを明かしている。

たくろうはこれまでもネタに登場した大企業とのコラボが相次いでいる。トヨタ自動車の公式SNS動画、JTBのキャンペーン、マクドナルドのイベント、やよい軒の店内BGMオリジナルコンテンツにそれぞれ出演している。

「これまでコラボした企業はM-1のネタで登場した企業ですが、それ以外の企業からもCMのオファーが来ていることは間違いないです。きむらがよくわからない状況に赤木を追い込み、そこで戸惑いながら赤木がボケ続けるというフォーマットが出来上がっており、このフォーマットを使えば、どんな商品にも応用がきくし、企業名、商品名も自然に紹介できます。かつてM-1で優勝したミルクボーイも、オカンが忘れたものを一緒に考えていくというフォーマットで多くのCMに出演しています」（芸能ライター）

3月9日からはABCテレビで関西初冠番組「デスゲームTAKUROW～M-1王者たくろうと8人の人質～」が全4回で放送される。3月14日にはプロ野球ファーム・リーグ開幕戦「巨人―オイシックス」（ジャイアンツタウンスタジアム）に来場することも決まっている。M-1ドリームをつかみ、すっかり売れっ子のたくろうだが、CMもこれから増えていきそうだ。