この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

トケル「麻友は合六のスパイである可能性」黒木メイサの不可解な行動が示す“一般人ではない”証拠

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

TBS日曜劇場ドラマ考察系YouTuberのトケル氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【リブート】第５話ドラマ考察 儀堂の妻・麻友が一般人ではない理由！ 最終回結末予想! 鈴木亮平 TBS日曜劇場 最新」と題した動画を公開。儀堂の妻・麻友（黒木メイサ）の不可解な行動に着目し、彼女が単なる一般人ではなく、敵組織に関与している可能性について語った。



動画でトケル氏は、麻友役がアクション女優として評価の高い黒木メイサである点から、今後のアクションシーンへの期待とともに「一般人ではない可能性が高い」と指摘。リブート後の早瀬陸（鈴木亮平）を見て即座に「早瀬さんですよね？」と声をかけた点や、ハヤセ洋菓子店への出入り、儀堂の職場である警察に一度も連絡していない点など、数々の不自然な行動を挙げた。特に、接点がないはずの一香（戸田恵梨香）について「彼女には気をつけてください。彼女は何か大きな嘘をついている」と断言したシーンを取り上げ、麻友自身もリブートの仕組みを知っており、一香と裏で繋がっている、あるいは敵対組織「合六」側のスパイであるという説を展開した。



さらにトケル氏は、本物の儀堂をおびき出すために麻友が利用されている、あるいは麻友自身が仕掛け人である可能性に言及。「麻友も合六側である可能性が出てきた」と述べ、物語の根幹に関わる大きな謎への警戒を促して動画を締めくくった。