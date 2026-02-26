井村屋（津市高茶屋）が、人気アイスブランド「やわもちアイス」シリーズの季節限定商品「やわもちアイス ずんだもち味」を3月2日からコンビニで先行販売します。

【写真】断面を見たら、「ずんだもち」感がハンパない！

2012年から発売されている同シリーズは、「甘味処の和スイーツを、おうちで。」がコンセプトで、冷凍下でも柔らかく、もちもちしたおもちと、さまざまな素材を重ねたぜいたく感を手軽に味わえるアイスです。

今回の季節限定商品は、宮城県仙台市の郷土菓子「ずんだもち」を再現した、自然な枝豆の味わいとつぶつぶ食感が楽しめます。枝豆ペーストを配合したなめらかで舌触りがよいずんだアイスに、風味豊かな枝豆ペーストと粗びきの枝豆を使用したずんだあん、白玉粉ともち粉をブレンドした柔らかなおもちを重ねた3層構造になっているのが特長。

ずんだあんには、まろやかな塩味が特長の沖縄県久米島産「球美（くみ）の塩」を使用して、枝豆本来の甘みと香りを引き立てた味わい。アイスでは、北海道産生クリームでミルクのコクとバニラの香りを合わせることで、枝豆の風味を引き立てたまろやかな甘さが堪能できます。

価格は194円（税込み）。同月16日に一般販売となります。