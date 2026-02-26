スタイリストが反響の大きさ明かす

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートで、アリサ・リウ（米国）が団体＆女子で2冠を達成した。可憐な舞とともに注目が集まったのは、独創的なヘア。実際に手がけたスタイリストが反響の大きさを語っている。

リウは氷上での演技だけでなく、金と黒が交互になっているヘアスタイルでも大きな話題となった。

米ノースカロライナ州地元局「WRAL」公式YouTubeチャンネルには、リウのヘアメイクを担当したミズーリ州セントルイスのヘアスタイリストのケルシー・ミラーさんが出演。反響の大きさを明かしている。

共通の知人を通じて知り合ったリウとミラーさん。「私に対してすでに絵を描き始めてくれていました。私はそれを仕上げ、彼女が求めていたものに正確に合わせていっただけです」。ミラーさんによると、リウは明確なイメージを持っていたという。

ミラーさんは1976年インスブルック五輪のフィギュア女子を制したドロシー・ハミルを引き合いに、「彼女（ハミル）が優勝した後、誰もがあの髪型（ハミル・カット）にしたがりましたよね」とコメント。その上で、「あれほどのロールモデルである彼女（リウ）の髪型ですから、間違いなくみんな真似したくなるはずです。すでに『美容師になんて注文すればこの髪型になれますか？』という問い合わせが来ています」と話していた。



