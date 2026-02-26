64歳・田原俊彦、デート報道にニヤリ「あれは次女だった気がします（笑）」
歌手の田原俊彦（64）が26日、都内で『2026年も日本中を元気にさせるぞ！』大発表会を行った。今年1月には、30代女性との“白昼デート”が伝えられたが、報道陣からの質問に“トシちゃん節”全開で答えた。
【全身ショット】元気すぎ！思いっきり足を上げる田原俊彦
田原は、報道について「そうなんですか（笑）？あれはね、ウチの次女ですね」とニヤリ。「たくさんネタはあるらしいですよ。僕は、いろんな方と食事するし、カフェするし、デートっていうのかな？しますので。ちょいちょい撮られるみたいなんですけど、あれは次女だった気がします。それで、今後ごまかそうかなと思っています。そこんとこよろしく！」と呼びかけていた。
田原の今年のメッセージは「パーティはこれからだ！」。デビュー46周年の昨年も、満員御礼となった東京国際フォーラムAをはじめ、全国各地で2時間歌い踊り、足上げバリバリのツアーを実施。前人未到の現役アイドル人生を突っ走り続けている。全国18公演の今年のツアーのタイトルは『DANCE WITH KING OF IDOL2026〜パーティはこれからだ〜』。6月リリースの82作目のシングルとともに、日本中の人々にトシちゃんと一緒にココロのエネルギーチャージを行うことをテーマとしている。
この日は「昭和40年男表紙＆大特集」「イオンシネマでのライブ映画上映」「メディコム・トイとの愛犬VALEN キャラクターブランド化プロジェクト」の3つが発表された。
