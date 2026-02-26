『刃牙』範馬勇次郎の″あのシーン″をハンガーで再現ッッ!!!! 板垣恵介先生完全監修、26年秋にプライズで登場ッッ!!

『刃牙』範馬勇次郎の″あのシーン″をハンガーで再現ッッ!!!! 板垣恵介先生完全監修、26年秋にプライズで登場ッッ!!