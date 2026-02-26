『刃牙』範馬勇次郎の″あのシーン″をハンガーで再現ッッ!!!! 板垣恵介先生完全監修、26年秋にプライズで登場ッッ!!
バンプレストは、『刃牙』シリーズより「刃牙 Grandista×フィグライフッッ!! 範馬勇次郎-強くなりたくば吊るせッッ-」の制作を発表、2026年秋からプライズ商品として登場する。
「刃牙 Grandista×フィグライフッッ!! 範馬勇次郎-強くなりたくば吊るせッッ-」は、『刃牙』シリーズに登場する、主人公・範馬刃牙の父である範馬勇次郎をモチーフとしたハンガー。
刃牙シリーズで最も有名なシーンのひとつ「範馬勇次郎の股割りシーン」を最大サイズ約50cmで立体化。圧倒的なサイズ感と高い造形密度を誇るバンプレストのプライズフィギュアシリーズ「Grandista」と、日常使いできるフィギュア「フィグライフ!」との初コラボ企画で、作者・板垣恵介先生が完全監修したアイテムだ。
「刃牙 Grandista×フィグライフッッ!! 範馬勇次郎-強くなりたくば吊るせッッ-」は、『刃牙』シリーズに登場する、主人公・範馬刃牙の父である範馬勇次郎をモチーフとしたハンガー。
刃牙シリーズで最も有名なシーンのひとつ「範馬勇次郎の股割りシーン」を最大サイズ約50cmで立体化。圧倒的なサイズ感と高い造形密度を誇るバンプレストのプライズフィギュアシリーズ「Grandista」と、日常使いできるフィギュア「フィグライフ!」との初コラボ企画で、作者・板垣恵介先生が完全監修したアイテムだ。