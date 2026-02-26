藤本美貴、品数豊富な夕飯の食卓公開 夫・庄司智春のコメントにも注目集まる「愛を感じた」「仲良し夫婦」
【モデルプレス＝2026/02/26】タレントの藤本美貴が2月24日、自身のInstagramを更新。夕食の食卓を公開した。
【写真】40歳3児の母タレント「野菜たっぷりで栄養満点」生姜焼きなどおかず6品並んだ豪華夕飯
藤本は「夜ご飯 美味しかったー ごちそうさまでした」とコメント。キャベツが添えられた豚の生姜焼き、豆腐入りの魚の煮つけ、卵焼き、ほうれん草のおひたしなどたくさんのおかずが並んだ食卓の写真を公開した。
これに夫でお笑いコンビ・品川庄司の庄司智春は「家で言ったけど美味しかった！ありがとう！（いちいちここで言うなよ）」とコメントで反応し、「何のアピールだよ」と自分でツッコミ。タレントの大沢あかねがそれに対して「インスタでもイチャイチャすな！！」とコメントしている。
この投稿に、ファンからは「多忙なのにちゃんとお母さんしてて尊敬する」「野菜たっぷりで栄養満点」「庄司さんのコメントに愛を感じた」「仲良し夫婦で癒される」などと反響が寄せられている。
藤本は、2009年に庄司と結婚。2012年に長男、2015年に長女、2020年に次女が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆藤本美貴、夕食公開
◆藤本美貴の投稿に反響
