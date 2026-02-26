藤本美貴、品数豊富な夕飯の食卓公開 夫・庄司智春のコメントにも注目集まる「愛を感じた」「仲良し夫婦」

藤本美貴、品数豊富な夕飯の食卓公開 夫・庄司智春のコメントにも注目集まる「愛を感じた」「仲良し夫婦」