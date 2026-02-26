この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネルで「自分の中で全力を尽くしていれば、他人に何を言われてもいいんだよ」と題した動画を公開。「一生懸命やること」の重要性と、結果以上にプロセスがもたらす自己充実感について熱弁した。



動画内で茂木氏は、人生において結果が伴わないことは往々にしてあるとしつつ、「一生懸命やったっていう、その充実感っていうのがやっぱり次につながっていく」と主張。「知恵を総動員してね、全力で頑張って。それでダメだったらしょうがないじゃないですか」と、結果に対する潔い姿勢の重要性を説いた。一方で、全力を尽くさなかった場合の弊害についても言及。「自分は頑張らなかったな、適当だったなという半身の姿勢」は心に澱のように残り、その後の人生においても悪循環を生む可能性があると警鐘を鳴らした。



さらに茂木氏は、勝利至上主義にも疑問を呈する。「余裕こいて勝ったりしても意味ないかもしれない」と語り、たとえ勝負に負けて周囲から「あいつ負けたよ、ダメだったね」と笑われたとしても、自分自身が全力を尽くしたという実感があれば、それが人生を支える糧になると力説した。SNSなど外部からは見えにくい個人の努力について、「自分という体、自分という心の中に」残る記憶こそが重要だと指摘している。



最後には、「私のベストを常に尽くすってことが何事でも大事」と結論づけた茂木氏。「それはSNSとも最も遠いもんだよね、SNSにはそれ分かんないから」と述べ、他者の評価や表面的な結果に惑わされず、自分自身の内なる基準でベストを尽くし続けるよう視聴者に呼びかけた。