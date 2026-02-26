【茂木健一郎】湯けむりと朝日で整う「旅ラン」動画 鹿児島・高千穂の美しい春の気配に心洗われる
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
脳科学者の茂木健一郎氏が、YouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」にて動画「#旅ラン 鹿児島県牧園町高千穂の、さわやかな朝の空気の中を走る。２０２６年２月１７日出走。」を公開しました。今回は鹿児島県霧島市の牧園町高千穂を舞台に、湯けむりが立ち上る温泉街の朝を駆け抜ける「旅ラン」の様子を紹介しています。
動画は、あちこちから立ち上る湯気を目にした茂木氏が「湯けむりだなぁ」「こっちも湯気だ」と驚きの声を上げる場面からスタートします。早朝の澄んだ空気の中、息を切らしながら坂道を登っていく臨場感あふれる映像が続きます。「昨日も走り回った」としつつも、「もう一回走ろうかなと思って」と意欲的に足を動かす茂木氏。「骨が痛いな」と率直な身体の感覚を口にしながらも、車通りの多い道を避けて静かな脇道へと入っていきます。
道中では、きれいに積まれた薪や切り株、木漏れ日が差し込む静かな坂道など、車移動では見落としてしまいそうな味わい深い景色が次々と現れます。茂木氏は「旅ランて、細かく見ると走ってない道なんてたくさんあるわけですから」「そこを走ってるだけで本当に楽しい」と、自身の足で街を探索する喜びを語ります。さらに、「梅が咲いてるな、春が来るよ」と、道端に咲く花に季節の移ろいを見つけ、心が和む瞬間も切り取られています。
終盤、1キロ強のランニングを終えた茂木氏は、「だんだん仲良くなってきました」と滞在する街への愛着を口にします。旅先で早起きをして街を走ることは、その土地の新たな魅力を発見し、心身をリフレッシュさせる最良の方法といえるでしょう。春の訪れを感じながら走る茂木氏の姿は、旅先での豊かな時間の過ごし方に新たな視点を与えてくれます。
一人ひとりの「個性」が活かせて、「自由」で、「創造的」な生き方ができるように、応援するような発信をしていきたいと思います。複雑な現代を生きるための、科学、社会、本、音楽、映画、文化、芸術、人間、コメディを扱う総合的な脳の教養のチャンネルです。人間の脳のこと、人工知能のこと、創造性のこと、個性のことなどを考えます。