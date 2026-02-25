日本銀行の植田和男総裁は読売新聞のインタビューで、今後も経済・物価情勢の改善に応じて利上げを継続していく方針を強調した。

利上げの時期を模索する上で焦点となるのが、「責任ある積極財政」を掲げて衆院選で大勝した高市政権との距離感だ。高市首相は利上げに否定的な考え方を持っているとの見方があり、植田氏は難しい判断を迫られそうだ。（経済部 田中宏幸、岡本朋樹）

植田氏は、次の利上げの判断にあたり、「前回１２月やそれ以前に実施した利上げの影響」を点検する考えを示した。

具体的には、金融機関が企業や個人に対してお金を貸し出す際の姿勢が厳しくなっていないかや、企業の設備投資に対する意欲が低下していないかなどの見極めを挙げた。また、住宅ローン金利の上昇が将来的に個人消費にマイナスの影響を及ぼさないかも情報を集めていくとした。

現状について植田氏は、「今のところ、すごいネガティブ（否定的）な情報が入ったとは判断していない」と説明した。

ただ、今後の利上げでは、高市政権との関係が重要になる。

市場では、首相が早期の利上げに難色を示しているとの見方が多い。「強い経済」をアピールする首相にとって、企業の借り入れや住宅ローンの金利の上昇につながる利上げは、経済成長の足かせになるとみられるためだ。

インタビューで植田氏は、日銀が政府が行う財政政策の影響も考慮し、経済・物価情勢の見通しを作成していることなどを説明。金融政策の運営では政府と連携していることを強調した。ただ、今月１６日の首相との会談後、首相官邸で報道陣の取材に応じた植田氏は、追加利上げの説明を行ったかどうかに言及しなかった。

首相は２０日に行った就任後初の施政方針演説で、「過度な緊縮志向、未来への投資不足の流れを断ち切る」との決意を示した。昨年１０月の高市政権の発足以降、市場では将来の財政悪化への懸念がくすぶっており、長期金利の上昇や外国為替市場での円安の傾向が続いている。

植田氏は「中長期的な財政健全化について、（政府には）市場の信認の確保に配慮してもらえると期待している」と述べた。