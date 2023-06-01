サムスン電子ジャパンは、最新のAndroidスマートフォン「Samsung Galaxy S26 Ultra」を発表した。価格は21万8900円～。3月12日に発売される。

大きさは約164×78×7.9mm、重さは約214g。Galaxy史上最もスリムなUltraモデルとうたう。6.9インチのDynamic AMOLED 2X有機ELディスプレイを搭載するほか、「Corning Gorilla Armor 2」を採用し、耐久性の向上と反射率の低減を図った。

右が「Galaxy S26 Ultra」

バッテリー容量は5000mAh。新たに60W急速充電「超急速充電 3.0」に対応し、約30分で75％まで充電できる。超急速ワイヤレス充電にも対応する。さらにベイパーチャンバーも大型化し、放熱性能は約21％向上したという。

60Wアダプター

Qi2 25Wワイヤレスチャージャー

ベイパーチャンバー

Galaxy Sシリーズ史上最も明るいカメラ

「Samsung Galaxy S26 Ultra」には、前モデル比で約47％明るい2億画素の広角カメラと、約37％明るい5000万画素の望遠カメラを搭載。絞りの改良やチップセットの進化により、暗所でもノイズを抑えた撮影が可能になった。

スーパー手ぶれ補正には「水平ロック」を追加。ジャイロセンサーと加速度センサーをもとにリアルタイムで重力データを算出し、最大360度まで対応する。

撮影中に本体を傾けても、画面内は水平を保っていることが確認できる

さらに、劣化の少ない高品質動画フォーマット「APV（Advanced Professional Video）」をサポートし、最大8K撮影に対応する。

視野角制御で周囲から見えにくくする「プライバシーディスプレイ」

「Galaxy S26 Ultra」には、新たに「プライバシーディスプレイ」機能を搭載した。

ディスプレイには光を広く拡散させるピクセルと、光を直進させるピクセルを均等に配置。機能をオンにすると拡散ピクセルのみをオフにし、横から見えにくくする仕組みだという。

機能オフ

機能オン

機能はクイックパネルからアクセスできる。常時全画面作動のほか、特定アプリのみ、PIN／パスワード入力時のみ、通知ポップアップのみなど、条件を指定して利用できる。

通知のみ隠すことも可能。斜めからは見えにくいことがわかる

主なスペック

大きさは約164×78×7.9mm、重さは約214g。アウトカメラは約2億画素の広角、約1000万画素の3倍望遠、約5000万画素の5倍望遠、約5000万画素の超広角による4眼構成。インカメラは約1200万画素。

カラーは「Galaxy S26」シリーズ共通で、コバルトバイオレット、ブラック、ホワイト、スカイブルーの4色。さらにSamsung.com、Galaxy Harajuku、Galaxy Studio Osaka限定のシルバーシャドウとピンクゴールドを加えた、全6色をラインアップする。

価格は12GB＋256GBモデルが21万8900円、12GB＋512GBモデルが24万6400円、16GB＋1TBモデルが29万9200円。

Samsung.comでは発売を記念したキャンペーンを実施する。3月12日8時59分までに予約購入すると、1万円のキャッシュバックを受けられる。同期間中、対象のイヤホンやタブレット、Watch、アクセサリーを同時購入すると最大30％割引となる。

3月12日以降は購入キャンペーンとして、Galaxy Buds4シリーズを同時購入すると、Buds4シリーズが10％割引となる。

Sペンも引き続き搭載

