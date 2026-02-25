2026年2月23日、中国のポータルサイト・網易に映画「超かぐや姫！」が日本公開2日間で興行収入1億5500万円を記録したと紹介する記事が掲載された。

記事は、「映画『超かぐや姫！』は前売りの段階ですでに満席となっていたが、結果として公開後の着席率は96．4％に達し、日本のオタクを大いに満足させ、海外のファンから羨望を集めている。同作はNetflix（ネットフリックス）で1カ月配信された後、全国19館という限定規模で劇場公開された。このような状況下で公開2日間で興行収入1億5500万円を記録したことは、驚きであると同時に、ある意味では当然の結果とも言える。上映館数は少ないが、作品自体のクオリティーが高く、劇場での鑑賞価値が大きいのだ」と述べた。

その上で、「本質的に言えば、他作品との単純比較にはあまり意味がない。同作はわずか全国19館のみでの公開であり、多くのアニメ映画が数百館規模で上映される状況とは前提条件が異なるからである。少なくとも100館以上の規模で初めて、興行成績の単純比較が可能になるだろう。例えば昨年末に公開された『わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ（※ムリじゃなかった!?）』は小規模上映であったため、同作と比較する価値があると言える」とした。

そして、「同作には表情、セリフ、キャラクター設定、背景描写に至るまで細かな工夫が随所に施されている。漫画家や著名な業界関係者の中には、3回連続で鑑賞しても毎回新たな発見があると語る者もいる。特に作中のミーム画像はネット上で広く拡散され、作品を未視聴の層にも認知されている。これは同作の完成度と話題性を裏付けるものと言えるだろう」と評価した。

記事は、「いずれにせよ、今回の興行収入は作品の完成度とマーケティング戦略の双方がかみ合った結果であることは間違いない。公開直後としては大成功であるが、最終的な最終興収は未知数である。最終週の動向を見た上で、改めて総括する必要があるだろう」と結んだ。（翻訳・編集/岩田）