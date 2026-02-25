超小型！写真・動画をバックアップできるUSB-Cカードリーダー
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、クラウド不要でスマホの写真・動画をバックアップできる、500円玉級の超小型microSDカードリーダー「400-ADR443」を発売した。
■スマホの写真・動画をかんたんバックアップ
ボタンひとつで簡単に写真・動画のバックアップができる。microSDカードにデータを保存するので、月額費用のかかるクラウドが不要だ。パソコンも不要なのでスマホだけでバックアップできる。
■超小型サイズで持ち運び・保管に困らない
500円玉と同じくらいの超小型サイズで、バッグやポーチの隙間に入れてもかさばらず、使用中もスマホの操作を邪魔しにくい設計だ。ストラップホール付きで、持ち運びの安心感も高めた。
■iPhone/iPad/AndroidからPCまで、幅広い機器で活躍
iPhone・iPad・Androidのデータ移動だけでなく、WindowsパソコンやMacにも対応。スマホ⇔PC、スマホ⇔スマホ間のデータ移動にも役立つ。使い方に合わせた運用が可能で、日常の“ちょい移し”がぐっと快適になる。
■スマホだけで完結。無料アプリ「iXflash」で簡単操作
専用無料アプリ「iXflash」を使えば、バックアップ／復元はもちろん、データの閲覧・移動・コピーなど幅広い操作がスマホ上で行える。思い出の写真整理を“その場でサッと”できるので、旅行先や出張先でも頼れる一台だ。
■USB 5Gbps＆アクセスランプで、移動がスムーズで安心
転送速度はUSB 5Gbps（USB3.2 Gen1）に対応し、写真・動画など大容量データもスムーズに移動できる。さらにアクセスランプ付きで、データ移動中かどうかが目で見て分かるのも安心ポイント。対応メディアは2TBまでのmicroSDカードだ。
■500円玉級の超小型microSDカードリーダー「400-ADR443」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■デジタル家電に関連した記事を読む
・1536Whの大容量で1600WのAC出力に対応！パススルー機能を搭載したポータブル電源
・「4本ローラー」でまっすぐきれいに仕上がる！A3サイズ対応のラミネーター
・ナビも充電も快適に！冷却×Qi2の次世代車載ホルダー
・決済機能付きリモコン！「ROUTEPAYリンコン」を共同開発
・ERI Robotics、屋内点検ドローン新3機種を発表
■スマホの写真・動画をかんたんバックアップ
ボタンひとつで簡単に写真・動画のバックアップができる。microSDカードにデータを保存するので、月額費用のかかるクラウドが不要だ。パソコンも不要なのでスマホだけでバックアップできる。
■超小型サイズで持ち運び・保管に困らない
500円玉と同じくらいの超小型サイズで、バッグやポーチの隙間に入れてもかさばらず、使用中もスマホの操作を邪魔しにくい設計だ。ストラップホール付きで、持ち運びの安心感も高めた。
■iPhone/iPad/AndroidからPCまで、幅広い機器で活躍
iPhone・iPad・Androidのデータ移動だけでなく、WindowsパソコンやMacにも対応。スマホ⇔PC、スマホ⇔スマホ間のデータ移動にも役立つ。使い方に合わせた運用が可能で、日常の“ちょい移し”がぐっと快適になる。
■スマホだけで完結。無料アプリ「iXflash」で簡単操作
専用無料アプリ「iXflash」を使えば、バックアップ／復元はもちろん、データの閲覧・移動・コピーなど幅広い操作がスマホ上で行える。思い出の写真整理を“その場でサッと”できるので、旅行先や出張先でも頼れる一台だ。
■USB 5Gbps＆アクセスランプで、移動がスムーズで安心
転送速度はUSB 5Gbps（USB3.2 Gen1）に対応し、写真・動画など大容量データもスムーズに移動できる。さらにアクセスランプ付きで、データ移動中かどうかが目で見て分かるのも安心ポイント。対応メディアは2TBまでのmicroSDカードだ。
■500円玉級の超小型microSDカードリーダー「400-ADR443」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■デジタル家電に関連した記事を読む
・1536Whの大容量で1600WのAC出力に対応！パススルー機能を搭載したポータブル電源
・「4本ローラー」でまっすぐきれいに仕上がる！A3サイズ対応のラミネーター
・ナビも充電も快適に！冷却×Qi2の次世代車載ホルダー
・決済機能付きリモコン！「ROUTEPAYリンコン」を共同開発
・ERI Robotics、屋内点検ドローン新3機種を発表