日本外国特派員協会で会見

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで日本史上初の金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が25日、日本外国特派員協会で会見を行った。会見場は2人の言葉に度々笑いが起き、明るいムードに包まれた。

ミラノでは団体戦のSP、フリーでともに世界歴代3位となるハイスコアを叩き出し、日本の銀メダルに貢献。その後の個人戦ではSPのリフトでミスが出て5位と出遅れたものの、フリーでは世界新記録となる158.13点をマークし、大逆転で金メダルを獲得した。

会見で2人の強み、弱点を聞かれた時。木原は「信頼関係が強いと思う。自分たちで言うのもなんだけれど、圧倒的に仲がいいのかなと思う」と語った。その一方で「弱点は（三浦の）忘れ物が多い」とニヤリ。前日のエピソードも明かした。

「昨日は、空港の荷物受け取りの後、自分のバックパックを忘れて入国審査を通過しちゃった。忙しかったから焦ってたのは分かったけど、バックパックを荷物受け取りの中に置いてきてしまった」

これに三浦は「その中にメダルが入っていました」と苦笑い。まさかの告白に、会見場も笑いに包まれた。ただ、木原はこれが「日常」と説明。「璃来ちゃんの忘れ物が多い時はスケートにフォーカスしている時。凄く良かった要因も璃来ちゃんの忘れ物なのかなと思っている」と話した。

さらに「ペアで難しいのは男性か、女性か」との質問に三浦は「一生決まらないです、これ」と話し、木原も「これを答えてしまうと、ケンカが始まってしまうので。これはお答えできないです」とコメント。またも笑いが起きる中、「どっちも大変だし、お互いのパートをリスペクトしているのが正直なところです」と明かした。

五輪の金メダルという大きな目標を達成した。そのご褒美を何か考えているかの質問も。三浦は「なんかやりたいことある？」と尋ね、木原は「休息が……ええっ……」と困り顔。しばらく悩んで「璃来ちゃんとキャッチボール」と意外な答えを返した。

最後は金メダルだけをかけての撮影なども行われ、三浦に司会者から「Don’t forget the silver medal！（銀メダルを忘れないで！）」とジョークも飛んだ。普段の取材対応から、漫才のようなやりとりも見せてきた2人。この日も“自然体”は変わらず、会見場を和やかなムードで包み込んだ。



（THE ANSWER編集部）