¡¡2019Ç¯11·î¤ËÈÖÁÈ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÎÀÐºê»ËÏº¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢2022Ç¯1·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÃË¤Î»Ò¤ÎÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¥¤¥â¥È¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤È¤Æ¤â²ÈÄíÅª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¹¤¯¤Æ¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¡Á¡×¡ÖÅ¬ÅÙ¤ËÀ¸³è´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤â¸«¤¨¤Ä¤Ä¿Æ¶á´¶¤¬»ý¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼«Âð¥¥Ã¥Á¥ó¤ä¡¢¼ÖÎ¾ËÜÂÎ²Á³Ê¤ª¤è¤½600Ëü±ß¤Î¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤Î¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤Ç¼ÖÃæÇñ¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¡¢Â©»Ò¤È¤Î2¿ÍÎ¹¤Ê¤É¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿¡£
4ºÐÂ©»Ò¤È¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤òÈäÏª
¡¡2026Ç¯2·î23Æü¤Ë¤ÏInstagram¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯ÆüÏÂ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢ÀÄ¶õ¤Î²¼¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò¤Û¤ª¤Ð¤ë»Ñ¤ä¡¢4ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤¬¿²Å¾¤ÖÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
