2月16日よりABEMAにて放送中の恋愛リアリティショー『今日、好きになりました。卒業編2026』（以下：今日好き）。現役高校生たちが3泊4日の修学旅行に飛び出し、運命の恋を見つける同番組には、時に甘酸っぱく、思わず胸がキュンとするような青春と恋模様が溢れんばかりに詰まっている。

以下より、2月23日に公開された2話から見どころを紐解いていく。細かなネタバレもあるためご注意いただきたい。

▪️おとは、けいすけの変顔に「やってるやん！」 お互いのキャラが出た特別な夜デート

あなたの“推しペア”はどこから？ なんて意見交換会を視聴者と開きたくなってしまうほど、カップル成立を期待したい男女ペアが続々と生まれている『卒業編2026』。現在、初日のランチ終わり。ここで女子陣が“花くじ”に挑戦し、赤い花を引いた2名が気になる男子を誘って夜デートに繰り出すこととなった。

この日の花くじでのラッキーガールは、新規組のおとは（白石乙華）と、継続メンバーの“ひなぽん”こと、ひなの（瀬川陽菜乃）。それぞれ順にけいすけ（中村圭佑）、りょうすけ（曽根凌輔）を指名し、なんともドバイらしい“資本”を感じる夜景を堪能しにいくことに。

ウォーターアートというべきか、夜のハーバーサイド高層ビル群のなかで、噴水や照明を使った“魅せる”アトラクションが披露されていく。その高級感は常套句になるが、過去の『今日好き』では見られなかったもの。これが、ドバイ。目の前に広がる視界の一部にショッピングモールが見えるあたり、兵庫・神戸市にあるメリケンパークを想起させられたり、させられなかったりとか。

とここで、2組がそれぞれ2ショット。けいすけ×おとはの方では、それぞれの持ち味が大いに発揮される時間に。おとはの提案から、ここ最近の『今日好き』でよく見かける“目線を逸らしたら負けゲーム”をしたものの、この申し出があった時点から「どこを見れば……」と言わんばかりに目が泳ぐ、けいすけ。その様子を見て、愛嬌たっぷりにはしゃぐおとは。とはいえ、意外にもゲームの勝者はけいすけとなった。

事前の約束はなかったながら、話の流れで罰ゲームも。けいすけ彼女の変顔を見たいと、記念撮影にておねだり。その際、自身はあくまで変顔をしないと前置きしつつ、シャッターを切る瞬間にはしっかりとやってくれているのが、モテ男子の期待に応えるところそのままだ。写真をチェックするおとはに「やってるやん！」とツッコミを入れさせる流れまで、理想的なコミュニケーションの様式美である。これぞ、エンターテイナー。

ちなみに、おとはが勝利していた場合、彼女曰く自身の名前を呼ばれていないがため、この機会に呼んでほしいと打診するつもりだったという。ここで隣にあった柵の方に笑って崩れ落ちる姿が、なんとも“女子”がよく見せる所作というか、なんというか。どちらもモテる男子、モテる女子だというのが、行動の端々からたくさん伝わってくる。

もちろん、ここでも期待に応えるけいすけ。「おとはちゃんが誘ってくれたじゃん。めっちゃ誘ってくれたから、ありがとうございます」と、最低ボーダーの名前を呼ぶのに加えて、この夜デートへの感謝も伝えてくれた。それを受けて、最後に「明日からもちゃんと“おとは”って呼んでね」と彼女が念押しをするところまで含めて、あまりにも理想的な初日の締めくくり。

少し俯瞰して見れば、継続メンバーの多さから、新規組はどうしても動きにくさを感じていることだろう。そんななか、ふたりの間に言葉なくとも、共感から生まれる恋なんかが芽生えてくれたなら……。おとは、2日目以降もけいすけのキュートな一面を見せてくれ。あなたなら、それができます。

▪️瀬川陽菜乃はいま、いちばん恋をしてる 追う恋が始まり“ハイパーひなぽんタイム”突入

一方、りょうすけ×ひなのの方は、“ハイパーひなぽんタイム”に突入。説明しよう。ハイパーひなぽんタイムとは、ひなののかわいさが全面に押し出されると同時に、彼女特有の“ちょっと違うかも？”な言い間違いが飽和する時間のことである。

無双モードの前兆は、先ほどの花くじの横で、男子陣が同じく“特別な朝デート”を賭けて青い花を引き当てようとしていたときのこと。ねね（時田音々）＆ゆあ（小林ゆあ）のふたりから、背中に指で落書きをされていたところで、ひとつめのキュートポイント。

そこからこの夜デートに移動するとき、高所恐怖症を「きょうしょ恐怖症」と言い間違えていたところでポイント加算。……おかしい、タイの正式名称は言えるはずなのに、なぜ高所恐怖症を言い間違えるんだ（なぜタイの正式名称を言えるのかについて、詳しくは『超十代チャンネル【ULTRA TEENS Channel】』の添付動画をご覧いただきたい。ひなのが天才的な笑いを生み出しているので）。

3個目の加点ポイントは、“曽根くん”ことりょうすけがひなのの“とある疑問”を解消したとき。先ほどのウォーターアート鑑賞中、いくつもの建物に「Emaar」（読み：エマール）のロゴが灯っていることを不思議そうに口にしていたひなの。この2ショットまでの時間で、りょうすけはそのロゴの意味を自身で調べていたのだという。

りょうすけの教えを受けて、彼女のトレードムーブといえる人差し指を立てての「解決！」が見られたシーンもそうだが、彼が目線を外したとき、そちらをニンマリと見ながら、3回ほど頷いて……。もう、好きが溢れている。これはさすがに“恋”以外の何物でもなかった。あの笑顔の柔らかさと幸せぶりは、文章に詰め込むことができない。ぜひともABEMAの見逃し配信をご覧いただきたいところだ。

ひなのの幸せはまだまだ続く。ここまでのアピールの甲斐あり、りょうすけが自身に対して徐々に振り向き始めているとのこと。見事、気になる人として“視野に入った”らしく、「頑張れるわ、そんなん言われたら！」と、ますますエンジンがかかってきた様子。やはり前回の旅で振り返っていたように、彼女に似合うのは“追われる恋”よりも、“追う恋”。瀬川陽菜乃はいま、いちばん恋してる。そんな彼女の姿を見守っていたら、たとえスタジオにおらずとも、たとえ自分が“恋愛見届け人”の中川大輔ではなくとも、こう叫びたくなる。「たまんねぇぜ！」と（この言葉自体は、ひなのに向けたものではなかったけれども）。

ちなみに、筆者が曽根くんに対抗意識を燃やしてさらに詳しく調べたところだと、「Emaar」とは、ドバイも所属するアラブ首長国連邦（UAE）最大手の不動産デベロッパー。ドバイ市内の超高層ビルなどを開発しているそうで、前述のショッピングモールもその一部かと思われます。

▪️誰も知らない“継続メンバー”が登場！？ 「会いたかった人がいて」の言葉の先にあるもの

夜デート組が夜景を楽しむなか、残りメンバーは宿泊先に。アメリカ大統領が住まうホワイトハウスにしか見えない大豪邸でのディナーを経て、驚きの展開が待っていたのが翌朝（ちなみに後に、この豪邸に海と絶景が隣接していることも判明した。資本）。なんと、誰にも知らされていない継続メンバーが、この豪邸を来訪したのだ。

そのメンバーとは……りあ（米澤りあ）。約1年半の時を超えて、『夏休み編2024』から4度目の旅に挑戦。前回の旅から時間が経っているのもそうだが、当時も桁違いだったあまりの“コミュ力”の磨かれ具合に、まだ3年生だということを完全に忘れていた。

物で例えるならば、ダイナマイトのような高校生。「絶対盛り上げるから」というひと言を早速達成するかのように、「ちょっとざっくり教えてもらっていいですかね～」と、その場にいた全員の気になる人を（場合によっては）目の前で発表させ、この『今日好き』を一気に“オープンゲーム”形式に持ち込む。

そんなりあは「会いたかった人がいて。はるとくん、2ショットいいですか？」と、“待ち人”を捕まえにきたとのこと。あまりの衝撃と怒涛の展開掴みは、同じくはると（今井暖大）を慕うねね＆さわ（紗和）からしたら、たまったものじゃないだろう。すべてを攫っていく女子、りあ。このまま『卒業編2026』の主人公となってしまうのか？

（文＝一条皓太）