「ANISAMA in TAIPEI 2026 -DOSHA！- 」第一弾出演アーティスト情報！小倉唯、CHiCO with HoneyWorksら豪華声優・アーティスト陣が台北に降臨！

世界最大のアニソンライブ「Animelo Summer Live（通称アニサマ）」が、今年も台湾に上陸。昨年の「ANISAMA WORLD 2025 in TAOYUAN」に続き、今年もDDMグループ（DAYDREAMER STUDIO）とタッグを組み、2026年5月10日（日）に台北南港展覧館にて「ANISAMA in TAIPEI 2026 -DOSHA！- 」を開催することが決定した。本公演では、日本本公演のスタイルを踏襲したシームレスな演出や、台湾公演でしか見られない「台湾限定スペシャルコラボ」を予定。本場アニサマの熱狂と感動を、台北の地で再現。

このたび、大きな注目を集める第一弾出演アーティストが遂に解禁！まずは、『アオハライド』『銀魂』『ハイキュー!!』など数々の超人気アニメのOP・EDを担当し、「世界は恋に落ちている」をはじめとする名曲の数々でストリーミングチャートを席巻。その青春や恋心を綴った歌詞で絶大な支持を集める CHiCO with HoneyWorks が、バンドを率いて「ANISAMA WORLD 2026 in TAIPEI -DOSHA-」のステージに登場する。

さらに、『ロウきゅーぶ！』の袴田ひなた役や『変態王子と笑わない猫。』の筒隠月子役など、数々の超キュートなキャラクターを演じる 声優アーティスト 小倉唯 の出演も決定。その清純な魅力溢れる歌とダンスパフォーマンスは必見だ。

そして、『涼宮ハルヒの憂鬱』の伝説的ヒロイン・涼宮ハルヒ役をはじめ、『FAIRY TAIL』のルーシィ役や『DEATH NOTE』の弥海砂役など、声優アーティスト＆舞台女優としてカリスマ的人気を誇る 平野綾。そして、声優・アーティストの両分野で圧倒的な実力を持ち、長門有希（『涼宮ハルヒの憂鬱』）、誘宵美九（『デート・ア・ライブ』）、現見ケミィ（『僕のヒーローアカデミア』）など多くの人気キャラを演じてきた 茅原実里。この『涼宮ハルヒの憂鬱』の黄金コンビが再び台北に集結し、あの熱狂の物語を呼び起こす「夢の競演」が見られるかも！？ぜひ会場で確かめてほしい。

今後もさらなる追加アーティストや、台北限定のサプライズステージを順次公開予定。最新情報は公式サイトおよび公式SNSでチェック。

●イベント情報

「ANISAMA in TAIPEI 2026 -DOSHA！-」

2026年5月10日（日） 開場 15:00 / 開演 16:30

会場： 台北南港展覧館1館 4階

出演アーティスト： 小倉唯 / CHiCO with HoneyWorks / 茅原実里/ 平野綾 …and more!

主催： 新想股份有限公司（DAYDREAMER STUDIO CO., LTD.）

制作： KANA-L AGENT / FIREWORKS

監修： Animelo Summer Live

チケット料金： 後日発表

チケット販売： 後日発表

＜アニソンファンのための祭典 - Animelo Summer Live（アニサマ）とは＞

日本が世界に誇る「Animelo Summer Live」は、アニソン（アニメソング）をテーマにした世界最大級のアニソンイベントです。2013年からは毎年さいたまスーパーアリーナで開催されており、数々のアニソンシンガーや声優アーティストが集結する、ファンにとって「1年で最も熱い夏の祭典」として知られています。

会場全体が一体となる「コール＆レスポンス」やペンライトの海、そして日本さながらの熱狂的な雰囲気は、単なる音楽ライブの枠を超え、アニソン文化を世界に発信する交流の場となっています。

2026年のコンセプト「DOSHA」：想いと希望を繋ぐ

日本で20周年を迎えたアニサマ。台湾で開催される「ANISAMA WORLD」は、単なるライブイベントではなく、ファンとアーティスト、そしてアニメ文化を繋ぐ大切な架け橋です。 2026年のテーマは**「DOSHA」**。これまで支えてくれたファンの皆様への感謝を胸に、国境を越え、未来へと繋がる無限の希望を音楽に乗せて届けます。

アニソンを愛するすべての皆様、ぜひ会場でアーティストたちの情熱を肌で感じ、共に最高の瞬間を作り上げましょう！

