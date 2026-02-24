「入院費用30万円」を支払ったので“医療費控除”を申告！ でも税務署から「還付金は0円です」と言われショック！ 原因は“生命保険”？ 控除額が消滅する「計算の落とし穴」とは

医療費控除の計算式には「罠」がある

まず、医療費控除の仕組みをおさらいしましょう。「医療費を年間10万円以上払ったら対象」という認識が一般的ですが、正確な計算式は以下の通りです。



【医療費控除額の計算式】 （実際に支払った医療費の合計－A：保険金などで補填される金額）－B：10万円＝医療費控除額

※総所得金額等が200万円未満の人は、Bが「総所得金額等の5％」になります。



多くの人が見落とすのが、この「A：保険金などで補填される金額」です。窓口で支払った金額から、受け取った保険金を「差し引いた残り」が10万円を超えていなければ、控除額はゼロになるのです。



「30万円払い、25万円受け取った」ケース

今回のタイトルにあるケースで計算してみましょう。



・支払った入院費用：30万円

・受け取った入院給付金・手術給付金：25万円



この場合、手出し（実質負担）は5万円です。計算式に当てはめると以下のようになります。



（30万円－25万円）＝5万円（実質負担額）

5万円－10万円＝マイナス（控除額0円）



この場合、医療費控除は適用されず、税金は1円も戻ってきません。「30万円払った」という事実があっても、保険でカバーされた分は「自分で負担していない」とみなされるため、税制上の優遇は受けられないのです。



差し引かなければならない「お金」とは

「補填される金額」として差し引かなければならないのは、民間の生命保険や医療保険だけではありません。以下のようなお金を受け取った場合は、すべて医療費から差し引く必要があります。



・生命保険・医療保険の給付金：入院給付金、手術給付金、通院給付金など

・高額療養費・家族療養費：健康保険組合から、自己負担限度額を超えた分が払い戻された場合

・出産育児一時金：出産費用のために支給されるお金（通常50万円）

・損害賠償金：交通事故などで加害者から受け取った治療費の補填分



特に忘れがちなのが「高額療養費」です。後日振り込まれた金額はもちろん、窓口で「限度額適用認定証」を使って支払いを抑えた場合も、その抑えられた金額分は医療費に含めることはできません。



「引きすぎ」に注意！ 損しないための計算テクニック

ここまで読むと「保険に入っていると医療費控除は無理なのか」とガッカリするかもしれませんが、あきらめるのは早いです。実は、保険金の引き方には「その病気の医療費からしか引かなくてよい」というルールがあります。



保険金は「他の医療費」からは引かなくていい

例えば、以下のようなケースを見てみましょう。



・夫（入院）：医療費30万円、保険金40万円（＋10万円の黒字）

・妻（歯科）：医療費15万円、保険金なし

・子（通院）：医療費5万円、保険金なし



この場合、夫は保険金の方が多いので、夫自身の医療費負担は0円とみなされます。 重要なのは、夫の「黒字分10万円」を、妻や子の医療費から差し引く必要はないという点です。



【正しい計算】 夫分：0円（30万円－40万円＝マイナスだが0円で計算）

妻分：15万円

子分：5万円

対象となる医療費合計：（0円＋15万円＋5万円）20万円



ここから10万円を引くと、「10万円」の医療費控除が申告可能です。「家族全体の医療費50万円－保険金40万円＝10万円」としてしまうと、そこからさらに10万円を引くため、控除額が0円になってしまいますが、これは誤りです。



まとめ

医療費控除は「払った額」ではなく、「実質的に負担した額」に対しての救済措置です。一生懸命領収書を集めて計算したのに、最後に保険金を引いたら「控除額ゼロ」になってしまうと、骨折り損のくたびれもうけになってしまいます。

確定申告の準備を始める前に、まずは「医療費の合計」と「受け取った保険金の合計」をざっくり計算し、実質負担が10万円を超えていそうかどうかを確認しましょう。もし、その時点で10万円を超えていないようであれば、その時点でその年は「申告しない」という判断をするのも、賢い選択の一つです。



出典

国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき（医療費控除）

執筆者 : 高橋祐太

2級ファイナンシャルプランナー技能士