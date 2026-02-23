初回無死一、二塁の第1打席に安打を放つもトリプルプレーに

【MLB】ジャイアンツ 4ー2 カブス（日本時間23日・スコッツデール）

カブスの鈴木誠也外野手が22日（日本時間23日）、敵地で行われたジャイアンツとのオープン戦に「3番・中堅」で先発出場。初回の第1打席でトリプルプレーの珍事に見舞われた。日本のファンも、早朝に起きたまさかの事態に「なにこれ」「一生語り継がれるレベルの珍プレーやん」と困惑だ。

初回無死一、二塁の好機で鈴木が打席へ。打ち上げた打球は二塁手と右翼手の間にポトリと落ちた。鈴木は一気にダッシュして果敢に二塁を狙ったがアウト。すると、なぜか三塁ベースに走者2人が重なり、1人がタッチアウトとなった。

さらにアウトになっていない走者は自分がアウトになったと勘違いしたのかベース離れており、タッチされてアウトに。ボーンヘッドでの三重殺に、球場は騒然。投手はガッツポーズでベンチに下がり、現地の実況も大興奮で声を張り上げた。

ファンからは「ツイてなさすぎて胸が痛い」「運が悪すぎるとしか言いようがないですね」「誠也、その走塁判断はマジでない」「え、これコーチャーのミスじゃね？」「ヒット打ったのにトリプルプレーはキツすぎる」「でも誠也の状態は悪くないですね、次に期待です」「こういう日もある！」「これは珍プレーすぎる」などさまざまな意見があった。（Full-Count編集部）