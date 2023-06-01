18ºÐ¥í¥·¥¢½÷»Ò¡¢¤è¤¦¤ä¤¯É½¾ðÏÂ¤é¤¤¤À¥¨¥¥·¥Ó¤Î°ìËë¡¡¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¥Æ¥Ø¥Ú¥í¡×¾È¤ì¾Ð¤¤¤Ë°ÂÅÈ¤ÎÀ¼
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ï21Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö22Æü¡Ë¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢º£Âç²ñ¤òºÌ¤Ã¤¿¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤òÈäÏª¡£¥í¥·¥¢¤«¤é¸Ä¿Í¤ÎÃæÎ©Áª¼ê¡ÊAIN¡Ë¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿18ºÐ¥¢¥Ç¥ê¥¢¡¦¥Ú¥È¥í¥·¥¢¥ó¤Ï¥¥ì¤Î¤¢¤ë³ê¤ê¤Ç´¿À¼¤òÍá¤Ó¤¿Ãæ¤Ç¡¢±éµ»½ªÈ×¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÈ¿¶Á¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥´¡¼¥ë¥É¤Î¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê°áÁõ¤Ç¥ê¥ó¥¯¤ËÎ©¤Ã¤¿¥Ú¥È¥í¥·¥¢¥ó¡£¹â¤µ¤Î¤¢¤ë¥¸¥ã¥ó¥×¤È¥¥ì¤Î¤¢¤ëÆ°¤¤Ç²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ç¤Ï¿¬¤â¤Á¤ò¤Ä¤¡¢¾È¤ì¾Ð¤¤¤âÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ê¡¼¤Î±éµ»Ä¾¸å¤âÌµÉ½¾ð¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤ê¾Ð´é¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿18ºÐ¤ÎÉ½¾ð¤¬ÏÂ¤é¤®¡¢Ãæ·Ñ¤ò¸«¤¿»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤ÏX¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥¹¥Ô¥ó¤ÇÅ¾¤ó¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯¥Ú¥È¥í¥·¥¢¥ó¤Î¾Ð´é¤¬¸«¤ì¤¿¡×¡ÖºÇ¸å¿¬¤â¤Á¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤µ¤Ë¥Æ¥Ø¥Ú¥í¤À¤Ã¤¿¤±¤É¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¾Ð´é¤¬¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Ú¥È¥í¥·¥¢¥ó¤â¥¨¥¥·¤Ç¤Ï¾Ð´é¤¬¸«¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ú¥È¥í¥·¥¢¥ó¤ÏAIN¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¡£¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤Ï½Ð¾ìÁª¼ê¤ÇÍ£°ì¡¢4²óÅ¾¥È¥¦¥ë¡¼¥×¤ËÄ©¤à¤âÅ¾ÅÝ¤·¤¿¡£º£Âç²ñ¤Ç¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç72.89ÅÀ¤òµÏ¿¡£¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤Ï141.64ÅÀ¤Ç¡¢¹ç·×214.53ÅÀ¤Î6°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
