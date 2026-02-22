「『大人っぽくなったね』と言ってもらえると嬉しいんです。自分が成長できていて、前に進めている感じがして」

映画、ドラマ出演が相次ぎ、今年3月までに限っても映画が3作公開と、進境著しい南琴奈。

「昨年高校を卒業して、仕事一本でやっていかないと、という感覚は強くなりました。作品を通して自分のことを知ってもらえることも増えたので、作品に対する誤解が生まれないように考えて発言したり、意識は変わってきたと思います。あと、引っ越しをして広いキッチンになったので、最近はよく自炊をするんです。以前はお腹が満たされればという感じだったのが、栄養面を考えて副菜を作ったりと、プライベートも少し成長していると思います（笑）」

そして、2月20日公開の『夜勤事件』では映画初主演を飾る。

「ホラー映画なんですけど、ホラーは観るのも苦手で。だって怖いじゃないですか（笑）。出演が決まったときも、不安が大きかったです。でも、自分が観てこなかったジャンルなので、新鮮な気持ちで演じられましたし、観る人を惹きつける映像の力を感じました。ホラーが好きな人はもちろん、苦手な人にも届くといいなと思います」

みなみことな

19歳 2006年6月20日生まれ 埼玉県出身 T163 2023年、『舞妓さんちのまかないさん』（Netflix）でドラマデビュー。以降、俳優として映画、ドラマで活躍。映画『夜勤事件 The Convenience Store』（主演・2月20日公開）、『90メートル』（3月27日公開）と、出演作が控えている。そのほか最新情報は、公式Instagram（@kotona_minami）にて

※FLASHデジタル写真集『Being Myself』がkokode digital（ココデジ）＆各電子書店で発売中

写真・細居幸次郎

スタイリスト・伊藤信子

ヘアメイク・Tomomi Shibusawa（beauty direction）

撮影協力・サモエドカフェ アル 駒沢公園店

衣装協力・アンスドッツローヴナー、イェン ウォーカー、ウイルソン、ステュディオス、マウジー、リタン