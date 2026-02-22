C大阪vs広島 スタメン発表
[2.22 J1百年構想リーグ WEST第3節](ヨドコウ)
※15:00開始
<出場メンバー>
[セレッソ大阪]
先発
GK 23 中村航輔
DF 4 井上黎生人
DF 10 田中駿汰
DF 27 ディオン・クールズ
DF 66 大畑歩夢
MF 5 喜田陽
MF 8 香川真司
MF 11 チアゴ・アンドラーデ
MF 17 阪田澪哉
MF 48 柴山昌也
FW 9 櫻川ソロモン
控え
GK 1 福井光輝
DF 6 登里享平
DF 16 奥田勇斗
DF 44 畠中槙之輔
MF 14 横山夢樹
MF 18 石渡ネルソン
MF 19 本間至恩
FW 13 中島元彦
FW 99 イェンギ・クシニ
監督
アーサー・パパス
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 4 荒木隼人
DF 33 塩谷司
DF 37 キム・ジュソン
MF 3 山崎大地
MF 6 川辺駿
MF 9 ジャーメイン良
MF 15 中野就斗
MF 24 東俊希
MF 40 小原基樹
FW 10 鈴木章斗
控え
GK 99 大内一生
DF 13 新井直人
DF 16 志知孝明
MF 14 松本泰志
MF 18 菅大輝
MF 35 中島洋太朗
FW 11 加藤陸次樹
FW 17 木下康介
FW 39 中村草太
監督
バルトシュ・ガウル
