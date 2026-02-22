ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・エキシビションが21日（日本時間22日）に行われた。今季限りで現役を引退する女子シングル銀メダルの坂本花織（シスメックス）にとっては五輪ラストダンスの舞台となるなか、フィナーレの際にリンク上で見せた三浦璃来（木下グループ）との微笑ましいやり取りに反響が広がっている。

フィナーレを迎えたエキシビション。出演した選手がリンクに登場し、大音量で音楽が流れるなか、それぞれが思い思いの動きでその空間を楽しんでいた。

リンク中央に選手の輪ができるなか、その一角で坂本は手に持っていた白と紫の花飾りを三浦の頭の上に乗せると、カメラに向かっておどけたようなリアクションを見せて笑顔で抱きついた。NHKで解説を務めていた鈴木明子さんも「きゃー、似合ってるという心の声が（聞こえます）」と笑った。すると今度は三浦が花飾りを坂本の頭の上に。坂本は再びおどけるような仕草を見せていた。

この光景に日本のファンも反応。「坂本と三浦が花つけあってる 可愛い」「三浦璃来選手と坂本花織選手のハグ写真、めっちゃほっこりする〜！」「坂本花織選手から三浦璃来選手への花冠可愛過ぎる！」「癒された」など、2人の尊いやり取りが話題となっていた。



