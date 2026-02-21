¿¡¤¯¤À¤±¤Ç¥á¥¬¥Í¤¬ÆÞ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ëËâË¡¤Î¥¯¥í¥¹¡£¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â»ë³¦¥¯¥ê¥¢¤ÇÀµÄ¾¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿
¤³¤Á¤é¤ÏŽ¢¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡ËŽ£¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥¹¥¯¤ò¤Ä¤±¤¿½Ö´Ö¤Ë¥á¥¬¥Í¤¬ÆÞ¤ë¡£´¨¤¤²°³°¤«¤éÃÈ¤«¤¤¼¼Æâ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¡¢°ìµ¤¤Ë»ë³¦¤¬Çò¤¯¤Ê¤ë¡Ä¡Ä¡£
¤½¤ó¤Ê¡Ö»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¤ÈÄü¤á¤Æ¤¤¿¥á¥¬¥Í¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÉÔÊØ¤ò¡¢¿¡¤¯¤À¤±1Ê¬¤Ç²ò¾Ã¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¤³¤ÎÆÞ¤ê»ß¤á¥¯¥í¥¹¡Ö1minute¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì1Ëç¤Ç¡¢¥á¥¬¥Í¥é¥¤¥Õ¤¬¤â¤Ã¤È²÷Å¬¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¡£
1Ê¬¿¡¤¯¤À¤±¤Ç¶Ã¤¯¤Û¤ÉÆÞ¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¡ª
¡Ö1minute¡×¤Ï¡¢¥á¥¬¥Í¤ä¥ì¥ó¥º¤òÌó1Ê¬¿¡¤¯¤À¤±¤ÇÆÞ¤ê¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÆÞ¤ê»ß¤á¥¯¥í¥¹¤Ç¤¹¡£¥ì¥ó¥ºÉ½ÌÌ¤Ë¿Æ¿åÀ¤ÎÇö¤¤Ëì¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿åÊ¬¤¬Î³¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÉÕÃå¤¹¤ë¤Î¤òÍÞ¤¨¡¢Åòµ¤¤äÂ©¤Ë¤è¤ëµÞ¤ÊÆÞ¤ê¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¹¥¯ÃåÍÑ»þ¤Î¸Æµ¤¡¢´¨ÃÈº¹¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ø¤Î½ÐÆþ¤ê¡¢ÎÁÍýÃæ¤ÎÅòµ¤¤Ê¤ÉÆü¾ï¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡ÈÆÞ¤ê¡É¤ËÂ¨ÂÐ±þ¡£¥¹¥×¥ì¡¼¤ä±ÕÂÎ¥¿¥¤¥×¤Î¤è¤¦¤Ê½àÈ÷¤ä´¥Áç»þ´Ö¤ÏÉÔÍ×¤Ç¡¢¿¡¤¯¤À¤±¤Ç¥±¥¢¤¬´°Î»¤¹¤ë¼ê·Ú¤µ¤âÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
·«¤êÊÖ¤·»È¤Ã¤Æ¤â¸ú²ÌÄ¹»ý¤Á
¡Ö1minute¡×¤Ï¡¢·«¤êÊÖ¤·»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¥¯¥í¥¹¥¿¥¤¥×¡£¹âÌ©ÅÙ¥Þ¥¤¥¯¥í¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼ÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÆÞ¤ê»ß¤á¸ú²Ì¤¬»ýÂ³¤·¤ä¤¹¤¤Àß·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1²ó¤Î»ÈÍÑ¤Ç»ýÂ³Æü¿ô¤ÏÈ¾Ç¯°Ê¾å¡¢½éÆü¤Ç¤Ï33»þ´ÖÆÞ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉÑÈË¤ËÅÉ¤êÄ¾¤¹É¬Í×¤â¤Ê¤·¡ª¡¡»È¤¤ÀÚ¤ê¥¿¥¤¥×¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÇã¤¤ÂØ¤¨¤Î¼ê´Ö¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢Æü¾ïÅª¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£ÆÞ¤ê»ß¤áÂÐºö¤òÆÃÊÌ¤Ê¥±¥¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æü¾ï¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ë¡£
¹³¶Ý¸ú²Ì¤òÈ÷¤¨¡¢À¶·é¤Ë»È¤¨¤ë
¥¯¥í¥¹¤Ë¤Ï¹³¶Ý¸ú²Ì¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±ÒÀ¸ÌÌ¤Ë¤âÇÛÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É½ÌÌ¤Ë¤Ïµ¯ÌÓ²Ã¹©¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢ÆÞ¤ê»ß¤áÀ®Ê¬¤¬¥ì¥ó¥º¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤ä¤¹¤¤¹½Â¤¡£ ¥á¥¬¥Í¥ì¥ó¥º¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Þ¥Û²èÌÌ¤ä¥«¥á¥é¥ì¥ó¥º¤ÎÀ¶·é¤â¥¡¼¥×¡ª
³«Éõ¸å¤Ï´¥Áç¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ËÌá¤·¥¸¥Ã¥×¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊÄ¤¸¡¢¥¯¥í¥¹¤òÇ¨¤é¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤ÆÊÝ´É¤·¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤¯¡¢³°½ÐÀè¤Ç¤â¤µ¤Ã¤È»È¤¨¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¥á¥¬¥Í¥é¥¤¥Õ¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÉÔÊØ¤µ¥°¥ó¤È²÷Å¬¤Ë¤¹¤ë¡Ö1minute¡×¤Ï1ÅÀ1,329±ß¤«¤é¹ØÆþ²ÄÇ½¡£»î¤·¤Æ¤ß¤ë²ÁÃÍ¤ÏÂç¤¤¤Ë¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÈÎÇä¥µ¥¤¥È¤Ç¤Î¤ªÆÀ¤Ê³ä°úÈÎÇä¤Ï½ªÎ»´Ö¶á¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯Àè¤ØµÞ¤®¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡ä¡ä¹³¶Ý¸ú²Ì¡ªÆÞ¤Ã¤¿¥á¥¬¥Í¡õ¥¹¥Þ¥Û¤ò²ò¾Ã¡ª¿Ê²½ÈÇÆÞ¤ê»ß¤á"1minute"
Image:¥Á¥ã¡¼¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¹çÆ±²ñ¼Ò
Source:CoSTORY