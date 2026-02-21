¡ÖÂÎ½Å110¥¥í¤¬50¥¥íÂæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×¸ºÎÌ¤Î¤¿¤á°ß¤Î9³ä¤òÀÚ½ü¤·¤¿¥Ö¥ëÃæÌî¤ÎÁÔÀä¤ÊÉü¿©À¸³è¡Ä½Ñ¸å¥á¥·¤ò»Ù¤¨¤¿¤Î¤Ï¡È¶Ë°Æ±ÌÁ¡É¤Î¤¢¤ÎÌÁÍ§
ÂçÉÂ¤¬È¯³Ð¤·Âç¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤ò¹îÉþ¤·¤Æ¸½ºß¤Ï¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë³èÆ°¤¹¤ëÃøÌ¾¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£Èà¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¤Ê¤¼¸«»ö¤Ê¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ÎÈë·í¤Ï¡È¿©¡É¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¼ê½Ñ¸å¤Ë¿©¤·¤¿´¶Æ°¤ÎÌ£¡¢¡È½Ñ¸å¥á¥·¡É¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¡¢¿©¤È·ò¹¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ëÅöÏ¢ºÜ¡£
¡Ö¶Ë°Æ±ÌÁ¡×¤Ê¤É¤Ç¥Òー¥ë¤È¤·¤Æ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹³¦¤ò¸£°ú¤·¤¿¥Ö¥ëÃæÌî¤µ¤ó¤Ï°úÂà¸å¡¢¡Ö¥¹¥êー¥Ö¼ê½Ñ¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ß¤Î9³ä¤òÀÚ½ü¡£½Ñ¸å¡¢¿©¤ÇÂç¤¤Ê¶ìÏ«¤ò¤¹¤ë¥Ö¥ë¤µ¤ó¤òµß¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ÎÌÁÍ§¤À¤Ã¤¿¡£¡ÒÁ°¸åÊÔ¤ÎÁ°ÊÔ¡Ó
½Ñ¸åÈ¾Ç¯¤Ï¤Û¤Ü²¿¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤º¡Ä
¡Ö¥¹¥êー¥Ö¼ê½Ñ¡×¤È¤Ï¡¢°ß¤ÎÂçÉôÊ¬¤òÀÚ½ü¤·¤Æ¿©»öÎÌ¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¡¢¸½ºßÆüËÜ¤Ç¼çÎ®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ºÎÌ¼ê½Ñ¤À¡£
¥Ö¥ë¤µ¤ó¤¬¤³¤Î»Ü½Ñ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ï2015Ç¯¤Î¤³¤È¡£¥×¥í¥ì¥¹°úÂà¤ÎÄ¾ÀÜÅª¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿º¸¤Ò¤¶ð×ÂÓ¤ÎÃÇÎö¤«¤é18Ç¯¡¢¥Ö¥ë¤µ¤ó¤Î¤Ò¤¶¤Ï¸Â³¦¤ËÃ£¤·¡¢Êâ¹Ôº¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î»þ¤ÎÂÎ½Å¤ÏÌó100¥¥í¡£¿Í¹©´ØÀá¤òÆþ¤ì¤ë¤Ë¤â¤³¤ÎÂÎ½Å¤Ç¤Ï½Ñ¸å¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ë¤Ò¤¶¤¬ÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢½ÑÁ°¤Ë¸ºÎÌ¤ò¤·¤è¤¦¤Ë¤âÉ¨¤¬°¤¯¤Æ±¿Æ°¼«ÂÎ¤¬¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¾õÂÖ¤Ç¥Ö¥ë¤µ¤ó¤¬·è°Õ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢°ìÈÌ¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¹¥êー¥Ö¼ê½Ñ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö·ÝÇ½³¦¤Ç¤Ï¾®¶Ó¡ÊÈ¬½½µÈ¡Ë¤µ¤ó¤¯¤é¤¤¤·¤«Åö»þ¤Ï¾ÉÎã¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¼ê½Ñ¼«ÂÎ¤ËÄñ¹³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¿Æ¤Ï¡Ø¤Ê¤ó¤ÇÉÂµ¤¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë°ß¤òÀÚ¤ë¤Î¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤¬¡Ø¤³¤ÎÀè¤Î¿ÍÀ¸¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¤ÇÊâ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤À¸³è¤òÁ÷¤ë¤¿¤á¤Ë¤ä¤ë¤ó¤À¤è¡Ù¤ÈÀâÆÀ¤·¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯Ç¼ÆÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥Ö¥ëÃæÌî¡£°Ê²¼Æ±¡Ë
¤·¤«¤·¡¢°ß¤Î9³ä¤òÀÚ½ü¤·¤Æ¤µ¤µ¤ß1ËÜÊ¬¤¯¤é¤¤¤Ë¤Þ¤Ç¾®¤µ¤¯¤¹¤ëÂç¼ê½Ñ¤À¡£ÅöÁ³¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¿©À¸³è¤ËÌá¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¶ì¤·¤ß¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼ê½Ñ¤Î2Æü¸å¤ËÂà±¡¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö½é¤Ï¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿åÊ¬Êäµë¤À¤Ã¤Æ¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤ËÆþ¤ì¤¿¿å¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä°û¤à¤Î¤¬¤ä¤Ã¤È¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤è¤¯ÅÇ¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
°û¤ß¤¿¤¤¤±¤É°û¤á¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¿É¤µ¤ÏÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë¡£¡ÖÌµÍý¤Ë°û¤à¤ÈÅÇ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤±¤É¡¢¤Î¤É¤Ï³é¤¯¡£¤½¤ì¤¬¥¹¥êー¥Ö¼ê½Ñ¤Ç°ìÈÖ¿É¤¤¡£¤¢¤Î¤È¤¤Î´ê¤¤¤ÏÎä¤¿¤¤¿å¤ò¥´¥¯¥´¥¯¤È°ìµ¤°û¤ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥Ö¥ë¤µ¤ó¤ÏÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
ÎÌ¤è¤ê¼Á¤ËÊÑ²½¤·¤¿¿©À¸³è
°ìÊý¤Ç¡¢ËþÂ¤Ë¿©»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ø¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤Ï¡¢»×¤¤¤Î¤Û¤«¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¤±¤É¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¯¤ÆÝµ¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢»ä¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤·¤¿¡£ÀèÀ¸¤«¤é¤Ï¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Ê¤é¿©¤Ù¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÅÇ¤¯¤Î¤Ï¥¤¥ä¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¿¤é¶õÊ¢´¶¤Ë´·¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¶õÊ¢¤ò´¶¤¸¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡£
±ÉÍÜÊäµë¤Ï¥µ¥×¥ê¤È¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤¬¥á¥¤¥ó¡£½Ñ¸åÈ¾Ç¯¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯Æ¦Éå¤ä¥¼¥êー¤Ê¤É¤ÎÈ¾¸Ç·ÁÊª¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ì¿ÍÁ°¤Î¿©»ö¤ò¤ä¤Ã¤È¿©¤Ù¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¼ê½Ñ¤·¤Æ¤«¤é9Ç¯¸å¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤±¤ÐÉ¬Á³¡¢ÂÎ½Å¤Ï¸º¤ë¡£1Ç¯´Ö¤Ç40¥¥í¤Î¸ºÎÌ¤ËÀ®¸ù¤·¡¢¸½ºß¤â¤½¤ÎÂÎ½Å¤Ï¥ー¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¥Ö¥ë¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂÎ½Å50¥¥íÂæ¤Ï¾®³ØÀ¸°ÊÍè¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤¦¡£
º£¤Ç¤Ï¶õÊ¢¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡È¿©¤Ù¤ë½çÈÖ¡É¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¤¤Þ¤À¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÎÌ¤Ï°µÅÝÅª¤Ë¾¯¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤Ï¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Ê¤É¤òÂ¿¤¯´Þ¤ó¤À±ÉÍÜ²Á¤Î¹â¤¤µû¤äÆù¤òºÇ½é¤Ë¿©¤Ù¤Æ¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð¤½¤Î¸å¤ËÅü¼Á¡£¥µ¥é¥À¤Ê¤ÉÌîºÚ¤ÏºÇ¸å¡¢¤à¤·¤í¿©¤Ù¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤È»ØÆ³¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÈÌÅª¤ËÌîºÚ¤ÏÀÝ¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Î¾ì¹ç¡¢¤½¤ì¤Ç¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤éËÜËöÅ¾ÅÝ¡£¤³¤Î¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤¿°ß¤Ç¸úÎ¨¤è¤¯±ÉÍÜ¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¤Ë¤Ï¼ç¿©¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¡¢ÌîºÚ¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë±ÉÍÜ¤Ï¥µ¥×¥ê¤Ê¤É¤ÇÊä¤¦¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¸½Ìò»þÂå¤«¤é°úÂà¸å¤âË½°ûË½¿©¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë½Ð¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ò¤È¤Ë¤«¤¯¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ö¥ë¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°ß¤ò9³ä¼º¤Ã¤Æ¡¢¿©À¸³è¤ÏÎÌ¤è¤ê¼Á¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼ã¤¤º¢¤Ï±ÉÍÜ¤ò¹Í¤¨¤º¡¢¤¿¤ÀÂÎ¤òÂç¤¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï58ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤Ë¹ç¤Ã¤¿¡¢¼Á¤Î¤¤¤¤¤â¤Î¤ò¾¯¤·¤º¤Ä¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤ë¿©À¸³è¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÉÉåºÞ¤Ê¤ÉÍ¾·×¤ÊÅº²ÃÊª¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿©ÉÊ¤ä¡¢¥Û¥ë¥â¥óºÞ¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëµíÆù¤Ê¤É¤Ïº£¤¸¤ãÀäÂÐ¤Ë¸ý¤Ë¤·¤Þ¤»¤ó¡£°úÂà¸å¡¢¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤ËÄ©Àï¤¹¤ë²áÄø¤Ç¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¤·¤Æ±ÉÍÜ³Ø¤ä¥«¥í¥êー¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¼±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥êー¥Ö¼ê½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿©¤Î¼Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡Ö¶Ë°Æ±ÌÁ¡×¤Î¤¢¤ÎÃç´Ö¤¬¿©¤Î²¸¿Í¤Ë
¤·¤«¤·¡¢¥¹¥êー¥Ö¼ê½Ñ¤ÎÁ°¸å¤ÇÌ£³Ð¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¡¢Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î°ìÉô¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÌ£³Ð¤¬ÊÑ¤ï¤ë¸¶°ø¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Î¾ì¹ç¤ÏÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¥¢¥¸¤¬À¸½¤¯´¶¤¸¤ÆÂÎ¤¬¼õ¤±ÉÕ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê»ä¤ËºÆ¤Ó¥¢¥¸¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ø¤á¤·¤¯¤¤Äâ¡Ù¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×
ÉðÂ¢¾®»³±Ø¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤«¤ª¤Á¤ã¤ó²È de ¤á¤·¤¯¤£Äâ¡×¤Ï¡¢¥Ö¥ë¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤¯¥Òー¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¶Ë°Æ±ÌÁ¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¤À¤Ã¤¿±Æ¤«¤Û¤ë¡ÊËÜÌ¾¡¢ÅÄ¸ý¤«¤Û¤ë¡Ë¤µ¤ó¤¬Å¹¼ç¤òÌ³¤á¤ë¡¢Åö»þ¤Î¥ì¥¹¥éーÃç´Ö¤â¤è¤¯ÄÌ¤¦¥¢¥Ã¥È¥Ûー¥à¤Êµï¼ò²°¤À¡£
¡Ö¤É¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤â¥¢¥¸¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤«¤ª¤Á¤ã¤ó¡ÊÅÄ¸ý¤«¤Û¤ë¤µ¤ó¡Ë¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤é¡Ø¤¸¤ã¤¢¿Ý¤ÇÄù¤á¤Æ¤¢¤²¤ë¤è¡Ù¤Ã¤Æ½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
°ìÈÖ¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¤Þ¤¿¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¼Á½Å»ë¤Î¿©À¸³è¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ö¥ë¤µ¤ó¤â¡Ö¤á¤·¤¯¤¤Äâ¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®Íê¤Ï¸ü¤¤¡£
¡Ö¥¢¥¸¤â°ìËÜÄà¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò»È¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¿·Á¯¤Ê¿©ºà¤òÃúÇ«¤ËÄ´Íý¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡¢º£¤Î»ä¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤«¤ª¤Á¤ã¤ó¤Ï¸½Ìò»þÂå¤«¤éÎÁÍý¤¬ËÜÅö¤Ë¾å¼ê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¤Í¡×
¤«¤Û¤ë¤µ¤ó¤â¿©¤Ë´Ø¤·¤Æ¤³¤¦»ýÏÀ¤ò½Ò¤Ù¤ë¡£
¡Ö¿©¤Ù¤¿¤ê°û¤ó¤À¤ê¤Ã¤Æ¹¬¤»¥Û¥ë¥â¥ó¤¬Ê¬Èç¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥±¥ó¥«Ãæ¤ÎÉ×ÉØ¤À¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ì¤Ð¾Ð¤¦¤Ç¤·¤ç¡©
¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë¤Ã¤Æ¤½¤ì¤À¤±¤Ç¿´¤ÈÂÎ¤Ë¤¤¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¥±¥ó¥«Ãæ¤Î¤´É×ÉØ¤âÂç´¿·Þ¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
°ß¤òÀÚ½ü¤·¤Æ¥ì¥¹¥éー»þÂå¤È¤Ï¿¿µÕ¤Î¿©À¸³è¤òÁ÷¤ë¥Ö¥ë¤µ¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¿©¤Ë´Ø¤¹¤ë¹¬¤»¤ÏÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Èµ¤¤Å¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
