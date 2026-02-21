¡Ú¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¡Û¡Ö±§Ãè°ì¤Î²Ä°¦¤µ¡×¥Õ¥£¥®¥å¥¢Æ¼¤ÎÃæ°æ°¡Èþ¡¢ÅÁÀâµé¤Î¡È¼ó·¹¤²¥Ýー¥º¡É¤òºÆ¸½¡Ä¡ÄJOC¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¤ËÅÐ¾ì
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±ー¥È½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿17ºÐ¤ÎÃæ°æ°¡Èþ¤¬¡¢ÆüËÜ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊJOC¡Ë¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¡£19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥êー¥×¥í¥°¥é¥à½ªÎ»¸å¤Ë¸«¤»¤¿¡¢¿Íº¹¤·»Ø¤ò¿°ÉÕ¶á¤Ë¤¢¤Æ¤Æ¼ó¤ò¤«¤·¤²¤ë¥¥åー¥È¤Ê»ÅÁð¤òºÆ¸½¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£»ÅÁð¤Î°ÕÌ£¤Ë¤â¸ÀµÚ
Ãæ°æ¤¬JOC¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¿Íº¹¤·»Ø¤ò頰¤ËÅö¤Æ¤Æ¤Ï¤Ë¤«¤à¥Ýー¥º¡£±éµ»½ªÎ»¸å¤Ë¸«¤»¤¿»ÅÁð¤ò¡ÈºÆ¸½¡É¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³åºÓ¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¼ó·¹¤²¥Ýー¥º¤ÏÅÁÀâ¤È¤·¤Æ¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë¤¯¤é¤¤²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ö±§Ãè°ì¡×¤Î²Ä°¦¤µ¤Ç¤¹¡£¤Ë¤³¤Ë¤³°¡Èþ¤Á¤ã¤ó¡ÄÁ´À¤³¦¤ÇÍÌ¾¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê±éµ»¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¤Ç¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¡¢Ãæ°æ¤Ï¶ä¥á¥À¥ë¤ÎºäËÜ²Ö¿¥¤È¤È¤â¤Ë³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤ËÂÐ±þ¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡È¼ó·¹¤²¥Ýー¥º¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌä¤ï¤ì¡Ö¡Ê¥È¥ê¥×¥ë¡Ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ò¤·¤Ã¤«¤êÃåÉ¹¤Ç¤¤¿Ê¬¡¢ºÙ¤«¤Ê¥ß¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯¿´»Ä¤ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÀË¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥¥ã¥¹¥¿ー¤«¤é¡Ö²ù¤·¤µ¤È¤¤¤¦¤«¡¢²¿¤ÎÉ½¾ð¡©¡×¤È½Å¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÀË¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê～¡¢¤¢¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤Ã¤¿¤Ê～¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¢£ÀµÄ¾ÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á
¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ò¤Ï¤·¤´¤·¤¿Ãæ°æ¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Ö¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤¬ºÇ½é¤Ë¤Ç¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤¤¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ËºÙ¤«¤¤¥ß¥¹¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÀµÄ¾²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥á¥À¥ë¤Þ¤ÇÆÏ¤¤¤¿¤«¤Ê～¤È¤¤¤¦¡¢ÀµÄ¾ÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤Î¥Ýー¥º¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Ãæ°æ¤Ï17Æü¡ÊÆ±18Æü¡Ë¤Î¥·¥çー¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¶â¥á¥À¥ë¤Ø¸þ¤±¤Æ¥Õ¥êー¤Î±éµ»¤ËÎ×¤ó¤À¤¬¡¢ÆÀÅÀ¤Ï¿¤Ó¤º¤Ë¼ºÂ®¡£¤½¤ì¤Ç¤â¶â¥á¥À¥ë¤Î¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥å¥¦¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¡¢¶ä¥á¥À¥ë¤ÎºäËÜ¤ËÂ³¤¯·Á¤Ç¡¢½é½Ð¾ì¤Ê¤¬¤éÆ¼¥á¥À¥ë¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£¥á¥À¥ë³ÎÄê¤Î½Ö´Ö¤Ë¤Ï´¿´î¤òÁ´¿È¤ÇÉ½¤·¡¢¥ê¥å¥¦¤ÈÊú¤¹ç¤¦¥·ー¥ó¤â´¶Æ°¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
Ãæ°æ¤Ï21Æü¡ÊÆ±22Æü¡Ë¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±ー¥È¤Î¥á¥À¥ê¥¹¥È¤é¤¬²ñ¤¹¤ë¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÍ½Äê¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿Ãæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤À¤±¤Ë¡¢ºÆ¤Ó¥¥åー¥È¤Ê¥Ýー¥º¤òÈäÏª¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£¤Ê¤ª¡¢¥ê¥å¥¦¡¢ºäËÜ¤Î¤Û¤«¡¢ÃË»Ò¤Î¸°»³Í¥¿¿¡¢º´Æ£½Ù¡¢¥Ú¥¢¤Î¡È¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡É¤é¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£