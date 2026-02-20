“毎月の通信費”を下げて、暮らしに余裕を。シニアにy.u mobileがおすすめできる理由って？

シンプルな料金設定で、使った分だけ。ムダがないのが魅力

スマホの料金プランは、年々複雑化しています。通話やデータ通信の量によって料金が変わるプラン、期間限定の割引など、どれが本当に自分に合っているのか分からないという方も多いはずです。

その点、y.u mobileのプランは非常にシンプル。「U-NEXT」（※）とのセットプランも用意されており、通信と動画をまとめたい人にもぴったりです。

※U-NEXTは映画やドラマ、アニメ、バラエティーといった幅広いジャンルの動画コンテンツに加え、電子書籍までも楽しめる、国内最大級の動画配信サービスです。現在のプランは図表1の通りです。

図表1

プラン 料金 容量 シングル ・音声：1,070円・データSMSあり：932円・データSMSなし：800円 5GB（最大10GB※1） シングル U-NEXT ・音声：2,970円※音声のみデータなし 10GB（最大30GB※2） シェア U-NEXT ・音声：4,170円・データSMSあり：4,082円・データSMSなし：3,950円 20GB（最大50GB※2）

※1 「最⼤10GB」は、y.u mobileで実施している「ギガ倍増特典」を適用した場合。

※2 「最⼤30GB」「最⼤50GB」は、y.u mobileで実施している「ギガ倍増特典」の適用に加え、毎⽉付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使って10GBチャージをした場合。

すでにU-NEXTを利用している方は、y.u mobileにすると圧倒的にお得になります。通常、U-NEXTを単体で契約すると月額2,189円（税込）がかかりますが、y.u mobileのU-NEXT付きプラン「シングル U-NEXT」なら月額2,970円であるため、U-NEXTに＋781円でスマホが使えます。



さらに、毎月付与されるU-NEXTポイントを活用すれば、動画コンテンツ・電子書籍の購入以外に、ギガのデータチャージも可能です。すでにU-NEXTをご利用中の方なら見逃せないサービスといえるでしょう。

当面の間、「ギガ倍増特典」というお得な施策が実施されており、以下のように対象プランごとに毎月契約プランのギガが倍増します。



＜シングル（5GB）＞プラン

ギガ5GB+倍増特典ギガ5GB＝10GB

＜シングル U-NEXT（10GB）＞プラン

ギガ10GB+倍増特典ギガ10GB＝20GB

＜シェア U-NEXT（20GB）＞プラン

ギガ20GB+倍増特典ギガ20GB＝40GB

適用日：毎月1日（開通翌月から順次付与）

実施期間：2025年4月1日～（終了日未定）

※ギガ倍増特典については予告なく変更、終了される場合があります。また適用について注意事項がありますので、詳しくはy.u mobileの該当ページをご確認ください。



旅行やお出かけ前に“ギガの貯金”ができる

シニア世代の中には、「定年後は夫婦で旅行に出かけたい」「孫の写真をたくさん撮って送ってあげたい」など、スマホを使う機会が増えるという方も多いでしょう。

y.u mobileの大きな特長の一つが、「ギガの永久繰り越し」です。多くの格安SIMでは、当月や翌月までしかギガを繰り越せず、使い切れなかった分は自動的に消えてしまいます。

しかしy.u mobileなら、使いきれなかったデータ容量を100GBまで永久繰り越しできます。たとえば、月によってスマホの使用量が少ないときは、その分を翌月以降に回せるので、無駄なく使い切れます。日々の生活に合わせて、自由にギガを使えるのはうれしいですね。



修理費用保険つきで、万が一にも備えられる

スマホを落として画面が割れた、水に濡れて故障してしまった……。そんな不意のトラブルにも対応できるのが、y.u mobileに標準でついてくる「修理費用保険」です。

y.u mobileでは、音声通話SIMを契約しているすべてのユーザーに対し、ユーザー負担0円の「修理費用保険」がつきます。 対象は、スマートフォンの破損や水没、全損、故障などで、年間最大3万円までの修理費用を補償してくれる仕組みです。

たとえば、スマホを落として画面が割れてしまったり、飲み物がかかって動かなくなったりといった、突然のトラブルにも対応。

しかも、個別の申し込みは不要で、契約中であれば自動的に保険が適用されるため、誰でも気軽に安心を得られます。スマホを長く大切に使いたい方に、非常に心強い味方です。



サポート付きだから、初めてでも大丈夫

y.u mobileでは「安心でんわ相談」という無料サポートが用意されており、契約前のスマホの疑問や料金について、専門のオペレーターに電話で相談することができます。

「今の契約と何が違うの？」「どのプランが自分に合っている？」など、わからないことがあっても親切に対応してくれるので、「スマホの見直しが初めて」という方でも安心です。

営業を目的としない中立的な立場で案内してくれるため、無理な勧誘もありません。まずは話を聞いてみたい、という方にも利用しやすいサービスです。



まとめ

毎月のスマホ代を少しでも抑えたい、でも品質や使いやすさにはこだわりたい。そんなシニア世代にぴったりなのが「y.u mobile」です。

「年金生活に入ったからスマホ代を見直したい」「暮らしにもう少し余裕を持ちたい」と考えている方は、この機会にy.u mobileを検討してみてはいかがでしょうか。

お申し込みは、オンラインで簡単に完結できます。スマホやパソコンからいつでも手続きできるため、忙しい方にもぴったりです。さらに、現在はお得なキャンペーンも実施中。

もし「格安SIMは初めてで不安……」「オンラインでの申し込みがよくわからない」という方は、「安心でんわ相談」がおすすめです。

申し込み前でも利用でき、専門のオペレーターが中立的な立場から、プランの特長や申し込み方法を教えてくれます。無理な営業は一切ないため、安心して利用できます。

